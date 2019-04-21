Порошенко легко получил поддержку и транш Путина в 2014-м

Россия не стала делать заявление о непризнании выборов на Украине в 2014 году, поскольку Петр Порошенко обещал остановить военные действия в стране. Об этом рассказал телеканалу «Звезда» глава МИД России Сергей Лавров.

Министр напомнил, что украинский лидер называл себя «президентом мира» и обещал урегулировать конфликт в стране «за две-три недели». Именно поэтому Германия и Франция попросили Россию не делать заявление о непризнании выборов.

«И мы этого не сделали, мы дали шанс», - сказал Лавров.

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Ну, как тут ещё точнее выразить степень квалификации и профессионализма нашей (пардон, путинской) дипломатии, как не лавровскими же словами "дебилы, *лять"?

Представляете - им дал обещание сам Порошенко! Это ж какая честь и какой уровень! Это ж не тот самый Порошенко, который и со-финансировал Евромайдан и гнал лучшего друга кремлядей Януковича погаными мётлами, а наверное другой Порошенко. Им пообещали - и они признали. Крутые "питерские" пацаны - которые чуть ли не всем миром вот так же и "правят"!

Более того, и я это прекрасно помню: Путин выступая в те постмайданные дни, точнее, уже после окончательной победы возглавленных "Правым сектором" сил и после бегства Януковича, - заверил новые власти Украины, что её независимость незыблема, а обещанный Януковичу и частично выплаченный транш из РФ поступит в полном объёме, кто бы ни стал президентом. Демократ и стратег! То есть они же, эти дебилы-плять ещё и финансировали военную операцию, которую Порошенко обещал остановить...

Высокая, высокая дипломатия!

Д.Ч.