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Московский листок

Забайкалье продолжает выгорать: за сутки без жилья остались 240 человек

Опубликовано 21.04.2019 в разделе комментариев 0

пожары забайкалье
Забайкалье продолжает выгорать: за сутки без жилья остались 240 человек

Степные пожары уничтожили 71 дом и 21 постройку в Забайкальском крае за 19 апреля; без крова остались 240 человек, в том числе 25 детей, сообщил глава ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Николай Басов на комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

Также сгорело 9 чабанских стоянок, 30 голов крупно-рогатого скота. 

По информации главы ведомства, больше всего пострадали село Шара Александрово-Заводского района (сгорело 20 из 27 домов), село Усть-Ималка Ононского района (сгорело 27 домов). 

Напомним, 19 апреля в Забайкальском крае введен режим чрезвычайной ситуации из-за степных пожаров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. В пятницу десятки домов сгорели в селах Унда, Усть-Ималка и в нескольких других на юге Забайкальского края. 

Врио губернатора края Александр Осипов обсудил сложившуюся в пятницу в крае чрезвычайную ситуацию в селекторном режиме с главой МЧС России Евгением Зиничевым. Осипов сообщил о недостаточном количестве сил и средств пожарных формирований, также обсудили вопрос выделения региону дополнительных сил и авиации. Препятствующий тушению пожаров штормовой ветер не позволил задействовать авиацию. В общей сложности МЧС задействовало 427 спасателей и 58 единиц техники.  

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