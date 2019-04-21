Взят штурмом лагерь противников вывоза московского мусора под Архангельск

Вечером 19 апреля силами сотрудников частной охранной организации "Гарант Безопасности" и органов правопорядка был штурмом взят лагерь противников строительства мусорного полигона в Архангельской области. Полицейскими был арестован вагончик, установленный неравнодушными гражданами возле незаконного переезда железнодорожных путей.

Строителями полигона был сделан незаконный переезд через данную дорогу со всевозможными нарушениями требований безопасности. Рельсы переезжала тяжелая техника, в том числе экскаватор на гусеничном ходу. Однако отделение РЖД на станции Сольвычегодск никак не реагировала на данные нарушения.

20 апреля действия продолжились и был арестован вагончик (блокпост "Костер"), который располагался рядом с выездом на газопровод Ухта-Торжок. Свои действия полицейские объяснили тем, что данная территория принадлежит ООО "Технопарк". Хотя организации с таким названием физически не существует в Москве.

При этом полиция опечатала вагончик с человеком внутри, который вероятно получил отравление угарным газом.

Мужчина спал внутри. Там топилась печка. После долгих споров с полицией, печати были полицейскими сняты. Пострадавшего от угарного отравления срочно отправили в Котласскую Центральную городскую больницу.

На незаконные действия полиции и их руководителя - начальника ОМВД по Ленскому району подполковника Ошерова общественниками подаются заявления в прокуратуру и службу собственной безопасности МВД.

Напомним, 19 апреля неизвестные сожгли два моста, ведущих к станции Шиес, где строится полигон под московский мусор.

На участке дороги Мадмас — Шыладор Республики Коми «партизаны» подожгли два деревянных моста, которые использовались для проезда техники, перевозившей топливо на стройку полигона на станции Шиес в Архангельской области.

Экоактивисты уже почти 8 месяцев обороняют свою землю от возведения огромного мусорного полигона в Архангельской области рядом с железнодорожной станцией Шиес. Проект «Шиес» подразумевает строительство масштабного полигона для захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) из Москвы и Московской области. Местные жители, экологи и учёные уверены, что размещение такого полигона на шиесских болотах приведёт к экологической катастрофе, но в правительстве Архангельской области проекту придали статус приоритетного.

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