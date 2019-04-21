Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Взят штурмом лагерь противников вывоза московского мусора под Архангельск

Опубликовано 21.04.2019 в разделе комментариев 1

реформа архангельск мусор
Взят штурмом лагерь противников вывоза московского мусора под Архангельск

Вечером 19 апреля силами сотрудников частной охранной организации "Гарант Безопасности" и органов правопорядка был штурмом взят лагерь противников строительства мусорного полигона в Архангельской области. Полицейскими был арестован вагончик, установленный неравнодушными гражданами возле незаконного переезда железнодорожных путей. 

Строителями полигона был сделан незаконный переезд через данную дорогу со всевозможными нарушениями требований безопасности. Рельсы переезжала тяжелая техника, в том числе экскаватор на гусеничном ходу. Однако отделение РЖД на станции Сольвычегодск никак не реагировала на данные нарушения.

20 апреля действия продолжились и был арестован вагончик (блокпост "Костер"), который располагался рядом с выездом на газопровод Ухта-Торжок. Свои действия полицейские объяснили тем, что данная территория принадлежит ООО "Технопарк". Хотя организации с таким названием физически не существует в Москве.

При этом полиция опечатала вагончик с человеком внутри, который вероятно получил отравление угарным газом. 

Мужчина спал внутри. Там топилась печка. После долгих споров с полицией, печати были полицейскими сняты. Пострадавшего от угарного отравления срочно отправили в Котласскую Центральную городскую больницу. 

На незаконные действия полиции и их руководителя - начальника ОМВД по Ленскому району подполковника Ошерова общественниками подаются заявления в прокуратуру и службу собственной безопасности МВД.

Напомним, 19 апреля неизвестные сожгли два моста, ведущих к станции Шиес, где строится полигон под московский мусор.

На участке дороги Мадмас — Шыладор Республики Коми «партизаны» подожгли два деревянных моста, которые использовались для проезда техники, перевозившей топливо на стройку полигона на станции Шиес в Архангельской области.

Экоактивисты уже почти 8 месяцев обороняют свою землю от возведения огромного мусорного полигона в Архангельской области рядом с железнодорожной станцией Шиес. Проект «Шиес» подразумевает строительство масштабного полигона для захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) из Москвы и Московской области. Местные жители, экологи и учёные уверены, что размещение такого полигона на шиесских болотах приведёт к экологической катастрофе, но в правительстве Архангельской области проекту придали статус приоритетного. 

 

Материалы по теме:

Архангельск создаёт "Комитет спасения"

Архангельск не захотел быть шелупонью

Строительство малой ГЭС на Алазани вызвало организованный протест, есть пострадавшие 

Противники вывоза московского мусора в Архангельск сожгли два моста к строящейся свалке



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Полагаю,что борьба с оккупантами будет продолжена
= написал 21.04.2019 23:26
С народом Архангельской области весь трудовой народ.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы были на пляже у моря в прошлом году?:
Результаты
Интернет-ТВ
Топливная блокада Украины: Зеленский страшнее карателей ВСУ?
Топливная блокада Украины: Зеленский страшнее кара...
20.04.2019
М.Калашников. Почему я не пойду на марш Бессмертного полка?
М.Калашников. Почему я не пойду на марш Бессмертно...
20.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Взят штурмом лагерь противников вывоза московского мусора под Архангельск (1)
Порошенко легко получил поддержку и транш Путина в 2014-м (3)
ЮНЕСКО "оседлает" сбор средств на реставрацию Нотр-Дама (2)
Забайкалье продолжает выгорать: за сутки без жилья остались 240 человек (0)
Строительство малой ГЭС на Алазани вызвало организованный протест, есть пострадавшие (2)
Новый путинский посол в Белоруссии уже наломал дров (12)
На Шри-Ланке католическую Пасху отметили взрывами в церквях (2)
Декоммунизация "Бессмертного полка" прошла успешно (15)
Украина выбирает президента под снайперскую пальбу ВСУ по репортёрам в ДНР (15)
Сборщики налогов пошли по бабкиным огородам (35)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: На Украине победил кандидат Голобородько. И от АПН Северо-Запад
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Главное, чтобы ни один кандидат в президенты даже не сомневался, кто главный
orphoprosecutor orphoprosecutor: Счастье умереть в Амальфи
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Игнор Бессмертному полку!
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss