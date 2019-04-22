Бунт «желтых жилетов» во Франции нашел продолжение в Берлине. Немцы протестуют против роста платы за аренду квартир и требуют национализации (принудительного выкупа) приватизированного жилфонда города. Да, это вам не квелые москвичи!

Мир втягивается в глобальный смутокризис. Предотвратить его с помошью горячей войны уже невозможно.

Лондон захвачен митингующими

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Что произошло? 80% жителей Берлина снимают свои квартиры. За последние десять лет аренда подорожала почти вдвое. Почему? В рамках облагораживания бывшей столицы социалистической ГДР (джентрификации на новоязе тех, кто русского языка не знает) городские власти с нулевых годов перестали строить дешевое доступное жилье. Мол, боремся с безликим советским наследием. Строилось жилье в основном роскошное. Мол, столица – не для бедных людей. (Вспоминаете аналогичную политику мэра Лужкова?). Во-вторых, жилищный фонд стали приватизировать – продавать большим компаниям-управляющим недвижимостью. Типа «Deutsche Wohnen & Co» («Немецкое жилье…» - 112 тысяч квартир в Берлине). А уж новые собственники, вложившись в ремонт жилья и благоустройство территорий, стали сдавать квартиры горожанам за повышенную плату.

У берлинцев терпение лопнуло. Они вышли на марш протеста с гневными лозунгами. Мол, не желаем отдавать ползарплаты за жилье. Не хотим жить в экзистенциальном страхе нищеты и ночевать под мостами. Напомнили о тех статьях конституции города, где говорится о праве граждан на жилье (особенно для небогатых) и о том, что в ряде случаев частная собственность может принудительно быть выкуплена (национализирована) ради общественного блага. А раз так – национализируйте-ка все управляющие компании, имеющие больше 3 тысяч квартир. Протестующие намерены собирать подписи для проведения городского референдума. На улицы Берлина против «акул аренды» вышли десятки тысяч!

Аналогичные (хотя и меньшие по масштабам акции) прошли в Мюнхене, Кельне, Дортмунде, Дрездене, Фрайбурге, Штутгарте и Лейпциге. Наблюдались такие же протесты в Париже, Барселоне и Лиссабоне.

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По разумению Максима Калашникова, выполнить требования протестующих власти ФРГ не смогут. По самым скромным подсчетам, на это потребуется 36 млрд. евро. Плюс дестабилизация германской экономики.

Но важно иное. Деиндустриализация стран Запада, перенос производства в Азию, приток мусульманских мигрантов в ЕС создали такие чудовищные имущественное расслоение и нехватку достойных рабочих мест, что люди уже не воспринимают каких-то экономических аргументов. Особенно либерально-монетарно-глобалистских. Да и старые партии Европы воспринимаются теперь как выжившие из ума и коррумпированные марионетки, не отражающие чаяний народных. В таких условиях граждане повалили на уличные протесты. Причем как с лево-популистскими, так и с националистическими требованиями. Ответить на них сгнившей, выжившей из ума системе нечем. Бунты новых санкюлотов во Франции, приход к власти популизма в Италии, а вот теперь – еще и немецкие уличные протесты. Добавим сюда брекзит и победу националиста-протекциониста (индустриализатора) Трампа в Америке. Налицо острый кризис либерально-глобалистического, финансового капитализма. Причем везде. Мы еще увидим его неожиданные и вчера еще немыслимые продолжения. Мир, созданный после гибели СССР и наступления эры либерально-капиталистического «конца истории», летит к черту. Наступают «новые 30-е годы», ждите воскрешения коммунизма и национал-социализма. Как и фашизма, впрочем. Пускай и в своеобразной форме (при гораздо более старом населении, нежели в 1930-е). Ждать первых выстрелов на улице уже недолго осталось. Наступает глобальный смутокризис.

В отличие от первой половины ХХ века, воротилы старого капитализма не могут разрядить внутреннего кризиса в классические, затяжные мировые войны а-ля 1914 и 1939 годы. Появление ракетно-ядерного оружия наглухо перекрыло сей путь. От внутреннего кризиса Запад спасся в конце 1980-х путем разрушения Советского Союза и его союзников в Восточной Европе (СЭВ, Варшавский договор). Теперь СССР нет. Китай не разрушишь – он избежал тупого левого догматизма и построил более крепкую смешанную экономику. Более успешную, нежели левацко-догматическая советская. Значит, остается вести холодно-гибридную «невоенную» войну. И развалить возможно лишь одну страну – РФ, что приведет к всеевразийскому хаосу.

Стратегия хозяев США очевидна: весь мир ввергаем в хаос и смуту, сами оставаясь островом-оплотом относительного порядка и благополучия. Под прикрытием всепланетной смуты проводим реиндустриализацию Америки, возрождая тем самым и науку с образованием. И самих американцев заставляя жить поскромнее. Создавая свою экономическую автарикию из США, Канады и, возможно, Мексики. Возможно, уже с новым долларом. Может быть, с диктаторской властью. Ибо если США рухнут, если их экономика сколлапсирует – то весь мир ждет чудовищный экономический спад.

Приход новой волны глобального кризиса (третьей с волн 2000-2001 и 2008-2010-х годов) намного ускорит процессы крушения старого мира. А многолетнее падение цен на сырье покончит с нынешней властью в РФ и на Украине (завязанной на экспорт все того же сырья и продукции первого передела), так и с сырьевыми странами во всем мире. На все это наложится торговая война США и Китая. Мы стоим на пороге кошмара, и Максим Калашников о том в своих книгах давно пытался о нем предупредить.

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Экономика РФ, слишком зависимая от экспорта сырья и импорта готовых изделий (комплектующих), к такому повороту совершенно не готова. Запасы нового оружия в мировой «негорячей» войне бесполезны. Тут свое производство мирной сложной продукции стократ важнее. Но власть одержима «сырьевизацией» РФ и мертвой идеей «свободы торговли», «встраивания в глобальные производственные цепочки».

В этих условиях нужны наши массовые выходы на акции протеста. С требованием Нового экономического курса. В сторону протекционизма и новой индустриализации, создания экономики-гибрида рыночных и социалистических принципов, деоффшоризации и раскулачивания олигархата. С требованием отставки сперва правительства Медведева и руководства ЦБ РФ, с лозунгами создания Правительства народного доверия. Нужно требовать новых рабочих мест, новых заводов и больших зарплат, но только – при условии протекционизма. И тут же надо требовать отмены пенсионной «реформы», снижения налогов на предприятия – при введении прогрессивного НДФЛ.

Москвичи! Берите пример с берлинцев. Вы сколько будете терпеть нынешний произвол над собой? Почему вы такие квелые?

Напоминаю, что нашему Оргкомитету согласовали митинг "Помни Одессу!" на Суворовской площади власти согласовали. Митинг пройдет 2 мая с 13 до 16 часов. Приходите все! Ибо речь пойдет о спасении всей страны.

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Помните, что кризис в РФ развивается при полной беспомощности властей.

В РФ уже невооруженным глазом видно, как поднимается градус общественной озлобленности на власть. Никакая пропаганда сего уже не в силах скрыть. Возьмите «антимусорные» протесты в Поморье. Полыхающие мосты на Шиес – страшный признак, призрак слепого бунта.

Очевидно, что положение все тяжелее. Невозможно более доверять власти – никакого антикризиса она провести не может. Мы видим распад системы госуправления: поганой, проеденной близорукостью, неумением и воровством. Скажите на милость – неужели нельзя было предотвратить мусорный кризис еще в 2000-2014 годах, когда страна тонула в нефтедолларах? Когда уже было ясно, что надо что-то делать с 70-ю миллионами тонн отбросов, производимых в РФ? Неужели тогда нельзя было, буквально плавая в деньгах, наладить переработку отходов во вторичное сырье и удобрения? Не насилуя граждан повышением платы за вывоз мусора? Неужели нельзя было уже сейчас найти на это деньги государства сейчас, взяв средства не с людей, а из прибыли ЦБ РФ (более 1 трлн. рублей) или из избыточных валютных резервов?

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Развал системы управления государством лишь нарастает. Мусорный кризис власть решить не может. Ведь для этого нужно развивать то, что жадно потребляет вторичное сырье (пластик, металл, бумагу) из отбросов – бурно растущую промышленность. А для этого нужно сделать то, чего власть боится смертельно. То есть:

- Грубо нарушить правила ВТО, вводя протекционизм по примеру Трампа и в РФ, налаживая субсидии промышленности и проводя активную индустриализацию.

- Смягчить кредитно-денежную политику, дать промышленности и потребителям дешевые кредиты.

Кредиты в Германии: DB выдает ипотечные кредиты от 1,07% (потребкредиты подороже — 3,49–7,39% годовых). Ставки по срочным депозитам колеблются от 0,05 до 0,25% годовых. У Commerzbank эти цифры составляют 0,5 до 1% для депозитов и от 1,75 до 3,75% для кредитов.

http://expert.ru/expert/2019/15/slit-chtobyi-spasti/

Сравните сие с кредитами в РФ!

Нужно изгнать спекулянтов с валютной биржи при этом (покупка валюты лишь под реальные контракты) и заморозить тарифы естественных монополий.

- Отменить нынешний налоговый маневр (снижение пошлин на вывоз из РФ нефти, вздувание акцизов на топливо, НДС, налога на добычу полезных ископаемых) и провести маневр от Партии Дела. То есть, ввести повышенные пошлины на вывоз из страны необработанного сырья, прогрессивный налог на личные доходы – но при введении налоговых льгот на производство и предприятия.

Власть на такое не пойдет. По доброй воле. А значит, в РФ будет разрастаться и мусорный кризис, и кризис застоя в экономике (пополам с деиндустриализацией), и кризис стремительного обнищания граждан. Все покатилось к смуте, к бунту, к работе части «элиты» против Путина.

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Могу прогнозировать то, что наступит «перегруз» управления. Власти – просто не до экономики. Ибо нужно одновременно гнаться за семью зайцами. То есть, синхронно нужно решать проблемы:

- Сирии

- Украины

- Донбасса

- Венесуэлы

- Судана, ЦАР и Ливии

- грядущего массового протестного голосования в 16-ти регионах РФ в сентябре

- нарастающей драки внутри «илитки» РФ

- мусорных бунтов

- американских и европейских санкций

- нарастания чечено-ингушского конфликта на Северном Кавказе

- попыток поглощения Белой Руси и конфликта с Минском.

То есть, «мозги» власти, самой себя загнавшей в такой множественный кризис, просто отказывают. Зависают и тормозят от кучи проблем. Где тут экономикой заниматься? Что будет в конце – понятно и ежу.

Вместо сосредоточения ресурсов на спасении самой РФ от кризиса власть их расплескивает. Сейчас идет грандиозное строительство торгового порта в сирийском Тартусе. Интересно, а там будет грузопоток, который окупит сии вложения, так остро необходимые самой РФ? А за чей счет вы будете восстанавливать разрушения в Сирии? Ведь смета тут – свыше двухсот миллиардов долларов, половина валютных резервов РФ! А Венесуэлу как вы намерены кормить? А сколько будет стоить еще одна война – за то, чтобы разгромить курдское государство к востоку от Евфрата, захватившее 70% нефтегазовых мощностей бывшей Сирии?

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Отчетливо вижу аналог сегодняшнего положения с кризисом 1989-1991 года в СССР. Сейчас часть населения РФ бунтует против того, чтобы создавались свалки отходов, а часть – от того, что мусор не вывозят. В предсмертной стадии СССР часть населения бунтовала против строительства АЭС и предприятий (источники доходов и рабочих мест), а часть (в то же самое время) – против нарастающего развала экономики и нищеты. Параллели нарастания массового безумия очевидны.

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В таких условиях мы не можем доверять власти. Она прямым курсом ведет РФ к внутреннему взрыву. Потому мое предложение: надо сообща требовать Нового курса (изложенного выше) и отставки правительства/руководства ЦБ. Как первого шага. Ибо такая смена повлечет за собою тотальные перемены.

Надо на все сто использовать легальные акции протеста. Требуя Нового курса! Ибо время глобального хаоса все ближе…