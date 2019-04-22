Зависть к Украине

Вопрос, кто победит во втором туре выборов на Украине, изначально вопросом не был – с ответом всё было понятно. Ну, разве что проценты…

И по Украине оставался единственный вопрос: ну и что?

НУ И ЧТО??

«Дебаты» Порошенко и Зеленского, проведенные накануне голосования, я смотреть не стал, и не смотрел их и в записи – не хочу терять время жизни на эту «муйню». Посмотрел ролик блогера Шария, в котором тот радовался «победе Зеленского» в этих дебатах, и мне этого ролика было достаточно. Вполне достаточно в силу того, что я как раз и не увидел в этой «победе Зеленского» ничего, чему стоило бы радоваться гражданину Украины.

Это было шоу, это был концерт! Концерт с кандидатами в президенты в роли главных комиков. А кому нужны соревнования комиков в предвыборном процессе? Только дураку, который не понимает, зачем он придёт на избирательный участок и что от него там требуется.

Да, не спорю, таких дураков много – много тех, кто уверен, что выборы комика из двух комиков – это и есть демократия. Ну вот, к примеру, читатели, сколько ваших знакомых понимают, что демократия – это власть народа, а власть народа - это не только не выборы комика, но и не выборы вообще? Кто-то это понимает?

Кто понимает, что демократия - это ситуация, когда власть служит народу! СЛУЖИТ НАРОДУ – это главное для того, чтобы была власть народа, чтобы была демократия!

А вот избрана ли власть избирателями на всеобщих тайных и равных выборах или нет – это дело десятое. И не обязательное. Выборы – это не демократия, а просто разумный способ комплектации власти, и не более того. Власти, как таковой.

И вы можете выборами скомплектовать как власть, служащую народу, так и власть, грабящую народ.

Надо ведь понимать, кого и зачем избирают. И понимать это в первую очередь должен не народ, а СМИ. Народу некогда – он должен кормить семью и работников СМИ. Поэтому СМИ должны объяснить народу, что избиратель должен выбрать не комика, а слугу, и поэтому избирателю необходимо смотреть на кандидатов не как на «хороших людей», а как на будущих слуг.

Избиратель (с помощью СМИ) должен представлять себя на месте некоего хозяина, которому нужно достроить дом и засадить растениями участок, а потом дом убирать, обогревать, готовить пищу – делать то, что обязан делать слуга. И СМИ должны спрашивать избирателя – он понимает, что ему на должность слуги необходимо выбирать того, кто на эту должность максимально подходит? И только такого!

Даже если в качестве кандидатов на должность слуги выбегают два каких-то забавных клоуна, корчат рожи, натужно шутят, а СМИ кричат - выбери того! Нет выбери того!

Избиратель должен остановиться и задуматься - а на хрена они мне нужны? Оба? Мне слуга нужен, а не клоун!

Разумеется, Порошенко дурак, поскольку, как клоун, он изначально и в подмётки не годился Зеленскому. Скорее всего, в качестве высокого начальника Порошенко болтал с трибуны что попало где-попало, в результате решил, что он уже и Петросяна переплюнул, и, полагаю, именно поэтому храбро полез на «поляну Зеленского». С понятным итогом.

Но ведь дело в том, что и Зеленский на «своей поляне» выглядел убого до невозможности. Это же был не концерт «95-го квартала» - это было представление народу в качестве президента. В качестве слуги. А Зеленский разыгрывал роль «Репродуктор народа». Ну не буду спорить - он эту роль сыграл хорошо, как всегда играл. Ну и что? Всё равно это была роль не президента, не слуги!

Интересно, что накануне противники обвиняли Зеленского в том, что Зеленский тупой, что тексты его ролей на сцене «95-го квартала» ему пишут, и что все свои роли Зеленский читает «по бумажке». Так он и эту свою роль «Репродуктора народа» на этих «дебатах» как раз по бумажке и читал! И как бы глубокомысленно он ни потрясал бумажкой с написанным ему текстом вопросов к Порошенко, но Порошенко пришёл ответить на вопросы его, Зеленского - кандидата в президенты, - а не на вопросы «народа».

Короче, как блогер Шарий и ни пытался подать Зеленского каким-то «победителем» в этих «дебатах», но выглядели эти «дебаты» кривлянием дураков для дураков.

Что толку от очередного президента, пытающегося показать гражданам Украины свою находчивость, а не то, что он готов стать их слугой? Нет, я знаю, что у Зеленского партия «Слуга народа», но что толку от названия без содержания?

И глядя, на всё это, хочется пожелать гражданам Украины: дай Боже вашому телятові та вовка з’їсти!

Но тогда почему мне завидно?

Потому, что на Украине те, кто идут в политику, не боятся показать себя дураками. Я понимаю, что в этом предложении все прочли только слово «дураки», а на самом деле ключевым словом, ради которого написано это предложение, являются слова «НЕ БОЯТСЯ!».

На Украине нет страха дебилов. А страх дебилов – это страх, что ты вот что-то скажешь и все поймут, что ты дебил. На Украине нет этого липкого страха, опустившегося на Россию, - где обсуждения насущных вопросов боятся поголовно все, имеющие отношение к власти. Начиная со СМИ, в которых чётко выполняется спущенный из Кремля список «некошерных» лидеров России, у которых никому в СМИ нельзя брать интервью, которых нельзя показывать на телеэкранах.

Ещё в 2011 году мы услышали: «Тележурналист Владимир Познер сегодня, 24 февраля, рассказал, что у его программы, выходящей на «Первом канале», имеется отдельный «стоп-лист» на семь фамилий (список людей, которых нельзя звать в эфир), не совпадающий со «стоп-листом» канала в целом. Называть фамилии из «черного списка» Владимир Познер не стал…». Поняли, о чём речь? У «свободных» каналов ТВ России есть спущенный Кремлём общий список политиков, которых «свободной» прессе России запрещено показывать народу, а у популярных телеведущих, типа Познера, есть ещё и персональный, добавочный список.

Как это понять, как не страх?

Ну и добавьте к этому животный страх кукловодов путина, у которых наступает непроизвольное мочеиспускание не просто от мысли дебатов путина с Навальным, а вообще от фамилии «Навальный».

Мне скажут, что зато экономическое благосостояние в России лучше, чем на Украине, но, во-вторых, Кремль снимает пенки с нефти и газа, недоступные на Украине, а, во-первых, и на Украине власть никак не отвечает за последствия своего правления. И там, как и в России, во власть – в депутаты – прут только наглые дебилы. И благодаря продажным СМИ, эти дебилы побеждают на выборах.

А что ты с дебила возьмёшь? Памятник разрушить? Город переименовать? Это – да! На это дебил, как юный пионер, – всегда готов! Но А благосостояние Украины? Какое-такое благосостояние? Они там в Раде про такое не слышали!

Так ото ж!

Но к страху Кремля от Навального это не имеет никакого отношения.