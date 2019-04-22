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Московский листок

Зеленский президент. Вареники с вишнями. Слава Украине!

Опубликовано 22.04.2019 в разделе комментариев 2

украина выборы зеленский
Зеленский президент. Вареники с вишнями. Слава Украине!

Ну, главное событие очевидно: Зеленский - президент! Чего он президент, какой он президент - это детали. Как и то, что новость не такая уж неожиданная.

Вызывает, конечно, зависть транзит власти на Украине. Долго они к этому шли, два майдана, третьи туры и прочее. Как добились? Да, в общем, просто. Когда над президентом, кем бы он ни был, есть супервайзер в лице посла США, транзит проходит как по маслу. Главное, чтобы ни один кандидат в президенты даже не сомневался, кто главный.

США пришли на Украину надолго, независимо от завтрашних выборов

Вот Янукович - тот сомневался. Теперь проживает в Ростове.

Порошенко в Ростов не хочет. Поэтому транзит - как по маслу.

***

Каким будет президент Зелинский? Это не очень важно. Главное, что он будет действовать в рамках. Выход за рамки - это сразу изгой. Без полутонов. Кастро, Саддам, Каддафи... Можете дописать фамилии. Которые в рамках - это "наши негодяи", им можно. Но в рамках.

Что изменится на Украине? Да ничего не изменится!

Даже язык будет по-прежнему навязываться мертворожденный украинский, потому что это не глупость и не каприз, а осознанная политика. И осознанная вовсе не украинцами.

Война на востоке продолжится.

Экономика как была в заднице, так там и останется. А с чего иначе?

Олигархи как правили Украиной, так и продолжат.

Отношения с Россией будут только хуже, потому что это тоже не случайная глупость, а выверенная политика. И выверенная опять-таки не в Киеве.

Крым, конечно, должен вернуться на Украину - Волкер велел. Про референдумы, про 2,5 миллиона крымчан можно не вспоминать - мнение индейцев шерифа не волнует.

Ну что там еще? Вышиванки? Вареники? Героям слава?

Вечные ценности, куда ж без них...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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рЫдактору
Дмитрий г.Запорожье.++ написал 22.04.2019 00:50
Баранов.А с чего ты взял,что президент Украины должен вместо родного языка вводить в обиход кацапское наречие,которые кацапопитеки языком называют?И то что расстреливать кацапорылое зверье в Донбассе,а потом и в Крыму мы будем без суда и следствия,или как говорят у нас в ЕС...окончательно решать кацапский вопрос..не подлежит сомнению.Кто вас,кацапопитеков(недосуществ кацапорылых)заставлял против Украины войну захватническую начинать?Ну так чего теперь ноете?Изучайте опыт развала и реорганизации 3 Рейха.Будете жить в своей московии коей оная была в 15 в.,и радоваться жизни.Ну и писать статейки о приговорах вынесенных х.у.й.л.у.и его подельника(кои доживут конечно),ибо практически в живых уже ни кого неосталось.Вот Гиркин с Бородаем пока живы,но это только пока.
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зоопарк "Йухраина" никого в мире не интересует-хохломакаки скачут,и пусть скачут
Дмитрий г.Запорожье.++ написал 22.04.2019 00:18
Ну выбрали снова израильтянина,теперь этот поц будет хохломакак грабить и убивать,а они будут скакать.
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