Зеленский президент. Вареники с вишнями. Слава Украине!

Ну, главное событие очевидно: Зеленский - президент! Чего он президент, какой он президент - это детали. Как и то, что новость не такая уж неожиданная.

Вызывает, конечно, зависть транзит власти на Украине. Долго они к этому шли, два майдана, третьи туры и прочее. Как добились? Да, в общем, просто. Когда над президентом, кем бы он ни был, есть супервайзер в лице посла США, транзит проходит как по маслу. Главное, чтобы ни один кандидат в президенты даже не сомневался, кто главный.

США пришли на Украину надолго, независимо от завтрашних выборов

Вот Янукович - тот сомневался. Теперь проживает в Ростове.

Порошенко в Ростов не хочет. Поэтому транзит - как по маслу.

***

Каким будет президент Зелинский? Это не очень важно. Главное, что он будет действовать в рамках. Выход за рамки - это сразу изгой. Без полутонов. Кастро, Саддам, Каддафи... Можете дописать фамилии. Которые в рамках - это "наши негодяи", им можно. Но в рамках.

Что изменится на Украине? Да ничего не изменится!

Даже язык будет по-прежнему навязываться мертворожденный украинский, потому что это не глупость и не каприз, а осознанная политика. И осознанная вовсе не украинцами.

Война на востоке продолжится.

Экономика как была в заднице, так там и останется. А с чего иначе?

Олигархи как правили Украиной, так и продолжат.

Отношения с Россией будут только хуже, потому что это тоже не случайная глупость, а выверенная политика. И выверенная опять-таки не в Киеве.

Крым, конечно, должен вернуться на Украину - Волкер велел. Про референдумы, про 2,5 миллиона крымчан можно не вспоминать - мнение индейцев шерифа не волнует.

Ну что там еще? Вышиванки? Вареники? Героям слава?

Вечные ценности, куда ж без них...

А.Б.