15 суток за баннер "От правды не убежишь!"

Asya Datpta Tulesova, Бейбарыс Толымбеков, Suinbike Suleimenova и Айгуль Нурбулатова сегодня во время Алматинского марафона растянули баннер «От правды не убежишь». Асю и Бейбарыса сейчас судят за административное правонарушение. Они держали плакат. Бейбарысу дали 15 суток.

Ребят закрывают за баннер, на котором не было никаких призывов. Кстати, пишут, что судья тот же, что на 10 суток осудил пьяного мажора Усенова, когда тот нетрезвым задавил человека насмерть. Ася в знак солидарности просит такое же решение суда, как у Бейбарыса, 15 суток и заявила об отводе судье. Не сомневаюсь почти, что в первой части (наказания) суд пойдет ей навстречу. Чего наша власть не прощает, так это, когда ей портят праздники.