Выслушать весь отчёт премьера перед депутатами не хватило терпения

Послушал на утро В.Соловьёва, почитал отзывы экономистов. На самом деле это не отчёт. Это собственный пиар правительства. Даже знаковые министры покинули думу. По мнению премьера они должны были присутствовать на приёме президента Таджикистана. Неужели нельзя было согласовать отчёт, проводившийся один раз в год. В этот раз премьер читал доклад с каким - то воодушевлением. Неужели по его мнению в стране наступил перелом во внутренней политике. Многое повторил из того, что ранее говорил президент. Например, на счёт миллионов бедных. На данном отчёте он выступал, как ранее Г.Зюганова, в качестве статиста. "Жизнь в нашей стране далека от того идеала, ради которого мы все с вами вне зависимости от фракционной принадлежности работаем. Многим людям трудно. Некоторые просто выживают. Сегодня в России 19 миллионов бедных. Значит, что они так жить не должны". И что дальше? Реальных изменений предложено не было.

Приведу ещё несколько высказываний премьера. В рамках борьбы с бедностью надо учитывать не только доходы, но и расходы. В 2018 году дважды повышали МРОТ. Проиндексированы выше инфляции зарплаты бюджетников. В этом году проиндексированы социальные выплаты. Уменьшилось бедных на 400 тысяч человек. Неужели наши чиновники превратились в роботов без чести и совести. Их кто - то запрограммировал на вымирание народа. МРОТ крутится около 11 тысяч рублей. Медведев не пробовал жить на такую "огромную" сумму. Ну хотя бы промолчал, так нет ведь ставит в заслугу правительства. Вот ведь какие мы молодцы проиндексировали зарплаты выше инфляции. Зарплата 15 тысяч и на 4% подросла. Дмитрий Анатольевич, вы способны эти проценты перевести в рубли? Это будет 600 рублей и поэтому вы считаете, что на 400 тысяч бедных стало меньше? Неужели вы действительно превратились в механизм? Этих денег не хватит на добрую бутылку вина. Радио "КП" рекламирует уже года два бутылку вина за 225 тысяч долларов. Вы не пробовали? Да, капитализм пошёл на пользу чиновникам, зарылись в деньгах и потеряли восприятие простого человека. Превратили в скотов. И такое отношение распространяется на всю страну.

Заговорили о мусоре. На селе такой проблемы пока нет. Однако в нашей деревне на станции Ночка пришли квитанции на оплату за сбор мусора за март месяц. Пример. Живут два старика - 197 рублей за март, хотя уже 20 - е апреля, но никто мусор не вывозил. С ноября по март я собрал всего один не полный мешок бытовых отходов - пластиковые бутылки из под растительного масла, упаковки лекарств, целлофановые пакеты, металлические крышки от закатанных банок. Когда накопится следующий мешок не знаю, а платить каждый месяц. Ну не бардак ли это? Человек умер 5 лет назад, а квитанция на оплату пришла. На селе должны быть разработаны другие меры по утилизации отходов. В городе человек обеспечивает себя через рынок, магазин, а в деревнях многое производим сами, поэтому отходов гораздо меньше. В Омске женщина родила первого января 2019 года и администрация вручила ей букет и 20 тысяч рублей. Это было 1 - го января, а 3 - его пришли налоговики - придурки и потребовали налог. Неужели нельзя было обойти этот налог. 20 тысяч это не деньги в нашей стране. Говорят, что есть закон по которому подарок более 4 - х тысяч облагается налогом. А вот А.Усманов подарил очень большому чиновнику свою яхту он налог заплатил? Мишустин, дайте пояснение?

Далее премьер читает. Для развития социальной сферы ( демография, здравоохранение, образование) в ближайшие 3 года будет выделено 2 триллиона, 600 миллиардов рублей. А откуда правительство возьмёт такие средства? Депутат говорит, что в стране 30 миллионов трудоспособного населения не известно чем занимается и на какие средства живут. Надо бы рассказать какие заводы, предприятия будут введены, что будут выпускать и каков доход принесут в бюджет. И хватит ли этих средств, не только на поддержание, но и на развитие? Ни слова. Выделение таких средств да тем более на три года ни о чём не говорит. И сколько из этих средств чиновники разворуют.

Не забыл обозначить проблему смертности особенно на селе. У нас всё не как у людей. Смертность на селе выше, а должно быть наоборот. Воздух чище, экология здоровее, многое выращиваем сами без химии. Всё дело в том, что медицина стала недоступна сельскому человеку и старики переезжают именно в деревни. Молодые убежали в города, остались старики вот поэтому и смертность растёт на селе. Медведев сам - то не мог до этого догадаться. Ему подсказала толи Скворцова, толи Голикова.

Как красиво говорил премьер о здравоохранении. "Регионы должны организовать такую систему медпомощи, где не пациент идёт к врачу, а врач к пациенту". Такой системы нет ни в одной стране мира. И ведь его слушали 450 дармоедов. И никто не поперхнулся или хотя бы возразил. И сам премьер даже не покраснел. Медицину этот же премьер переводят на коммерческую основу, хотя Конституция закрепила обеспечение на бесплатной основе. В стане катастрофически не хватает врачей. И как при этом можно организовать посещение врачом больного? И почему этот поход должны организовывать регионы? У них для этого есть ресурсы? А чем будет заниматься федеральное правительство вместе с министром? Медицина должна полностью подчиняться федеральному правительству и финансироваться из бюджета.

Докладывает о том, что регионы уже закупили 350 ФАПов. Постараемся закупить ещё. Это сколько и когда. А кто будет работать в этих ФАПах и с такой зарплатой? Интересные цифры обозначает премьер. За год прошло диспансеризацию 22 миллиона человек. Да, они отметились на диспансеризации и поликлиники получили деньги, а каково качество диспансеризации? Сегодня при такой организации невозможно проводить качественное обследование. Так как медицина в большинстве сельских поселений находится за десятки а то и сотни километров, и транспорта практически нет, да и билеты кусаются. Премьер замахнулся на 60 миллионов. Это наверное до конца своего срока?

В стране увеличиваются онкологические заболевания. Причин много, но главные это качественная диспансеризация, которая проводится формально. Нужна первичная медицинская помощь шаговой доступности. При нынешней власти этого никогда не будет. Разрушили быстро, а восстановить нужны годы, но такого вопроса в правительстве не стоит. И 70 миллиардов рублей, выделенные на борьбу с онкологией проблему не решат. Больные добираются до онкоцентров когда уже поздно. Человек просто не знает, что он болен, а провериться по настоящему удаётся далеко не каждому, да и это невозможно в нынешней России.

Страна действительно вымирает. 4 проценте детей приходят в школу здоровыми. Бандитски - воровской капитализм превратил страну в государство инвалидов. Кто будет работать, кто будет защищать страну? А мы закупили 350 ФАПов.

Про лекарства писать нет смысла. Продажа лекарств на совести коммерческих аптек. А там на первом месте прибыли и чем больше тем быстрее. Медицина и сопутствующие организации должны быть полностью на государстве. Не должно быть никакого коммерческого интереса, должен главенствовать закон.

Много говорил премьер и всё о народе и денежных средствах, которых катастрофически не хватает. Но он ни слова не сказал об олигархах, чиновниках и просто ворах - держателей денег. Журнал "ФОРБС" публикует данные о 200 богатейших бизнесменов России, суммарное состояние которых оценивается в 496 миллиардов долларов. Два Российских бюджета. В отчёте премьера о них не было сказано ни слова. Их просто в стране нет. И действительно большинство живут за рубежом, а средства ушли за бугор впереди самих хозяев. Поэтому о них премьер и не думал говорить. А деньги то российские.

Премьер в отчёте говорил об индексации на 4 %, но не напомнил о жизни охранников ФСО. Например, охранник премьера генерал М.Михеев. Его состояние оценивается более чем в миллиард рублей. Вот куда уходят бюджетные средства, а на пенсии денег не хватает. Теперь придумали налог на смерть. У чиновников российских действительно крыша поехала и давно. На селе хоронили соседи, родственники, а теперь надо платить. Ну ладно бы государству, а то ведь частнику. В стране настоящий дурдом среди имущих за счёт нищего народа.

Значит это был не отчёт, а просто балаган, как и сама дума. Комментирует доктор экономических наук И.Николаев. "Отчёт получился не слишком честным. В отчёте сообщается, что в 2018 году заработал инструмент льготной ипотеки. Воспользовались всего 4,5 тысяч человек. Для страны это очень мало. Значит, что - то здесь не так. Все наши проблемы премьер списал на внешних врагов - на санкционное давление. Однако есть и своих достаточное количество тормозов. Повышение налогов, высокая степень неопределённости. Нет системы для инвестиций".

В отчёте премьер заговорил о 2036 годом. К чему бы это? Неужели планирует остаться до 2036 года. И только после заживём. Смелый маневр.

Иногда начиная разговор на радио В.Соловьёв говорит: "Развелось много идиотов". Он не называет конкретно страны, однако Россия не в лучшем положении. Депутат от КПРФ В.Бортко и его товарищи внесли в думу законопроект, дающий право государству национализировать любую часть собственности". К чему бы это? В Кремле, правительстве об этом речь не идёт, наоборот они планируют вообще всё передать в частные руки, а сами будут только собирать налоги и радоваться жизни. Потом когда вся знаковая собственность окажется в руках наших врагов их уже не будет и им наплевать то что будет после них. К этому дело идёт.

Надо было предложить другой закон. Если крупная компания, предприятие, завод по каким - то причинам оказывается в руках иностранцев, то проводить тщательное расследование и виновных привлекать к уголовной ответственности. "РУСАЛ" управляется иностранцами, "АвтоВАЗ тоже. Есть и другие заводы даже стратегического назначения. Скоро проснёмся и окажемся квартирантами в собственной стране.

А воровство бюджета продолжается. Например, главный акционер банка "Югра" А.Хотин задержан за хищение 7,5 миллиардов рублей. Два следователя в Москве задержаны за вымогательство 65 миллионов рублей у Эраста Галумова.

Генеральный прокурор делает доклад в Совете Федерации и говорит, что в 2018 году выявлено 16 тысяч коррупционеров ФСБ и других силовых структурах. И это в два раза больше чем за 2017 год. Страна развалится если совершаются преступления сотрудники святая святых - ФСБ.

Смотрите до чего дошли наше ворьё. Курсанты Морского корпуса Петра Великого пожаловались, что командиры отделений берут деньги за увольнения, экзамены. У кого денег нет даже увольняют. Жаловались руководству института реакции никакой. Может они работают в связке с младшими командирами. Действительно дурдом настоящий и что будет дальше? И при этом системная оппозиция предлагает свою программу поднятия экономики. Они не замечают, что страна живёт на коррупции. И насколько хватит средств в бюджете и у населения? Сегодня перед народом, оппозицией должен стоять только один вопрос - смена правительства, а может и президента. Только тогда можно будет принимать другие программы по развитию страны.