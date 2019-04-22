На Украине победил не Зеленский, а кандидат Голобородько украина выборы зеленский Итак, на Украине победил не Зеленский, а кандидат Голобородько из «Слуги народа». Гибрид Навального и Явлинского, ранних Гайдара с Чубайсом, межрегиональной депутатской группы Верхсовета СССР и Беппо Грильо. Факт остается фактом: на деньги Коломойского Зеленский смог снять кино о победоносной Украине будущего. Неважно, это – национал-либеральная и популистская утопия. В нее ведь поверили, пошли за нею, как за мечтою.



У Кремля и такого нет. Сидя задницей на горе нефтедолларов, имея в распоряжении несколько киностудий и ораву режиссеров, Кремль не сделал НИ ОДНОГО фильма-мечты о будущей победоносной РФ. Все, что снимается в РФ – это либо, простите за выражение, киноблевота Лунгина. Или воспаленная тягомотина Сумасшедшего Барина (Михалкова). Либо вечное возвращение в прошлое в виде поганенькой кинохалтуры на тему Великой Отечественной, как правило – с неизбежным обгаживанием СССР. Оно и понятно: образа будущего нет в голове самого Кремля, а его придворные режиссеры по большей части режим ненавидят и держат фигу в кармане.



Теперь пример Зеленского станет кислотным разъедающим моментом для российской «вертикали», причем на фоне энергичного и динамичного Зе Кремль все больше будет аналогом зажиревшей и выжившей из ума, косной верхушки поздней КПСС.



Батька Лукашенко! А не снять ли вам кино о грядущей объединенной стране на «Беларусьфильме»? О том, как Белая Русь спасает РФ после прозападного переворота в Кремле? Советую подумать.



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Предсказать действия Зе-Голобородько, шагнувшего на президентский пост с кинематографического экрана, достаточно просто. Поскольку он не может провести победоносной операции по захвату ЛДНР и по определению не в силах поправить тяжелое экономическое положение Украины, он начнет увлекательное народное шоу – «Война народа и народного президента с олигархами и коррупционерами». Чтобы на этом выехать и не растерять популярности. Благо, граждане Украины (как и обитатели РФ) охвачены настроением: «Да, нам будет очень плохо, и даже хуже. Но мы готовы терпеть ради того, чтобы вот этих обрыдших рож больше не было!»



Логика положения толкает Зе к тому, чтобы направить гнев народных масс на «старых богачей», на исчадий 90-х, на паразитов-чиновников. (Это не касается Коломойского, конечно). Полный аналог действий Мао и его хунвэйбинов с лозунгом «Огонь по штабам!» во второй половине 1960-х. Картины показательных процессов над «жирными котами», конфискации их имуществ – вот обезболивающее средство для низовых масс электората. На этой волне можно взять Верховную Раду осенью 2019-го. Если нет «покращення» в экономике и благосостоянии масс, то вот вам, массы, святая месть. Седлание ненависти бедных к богатым. И под этой завесой – передел собственности. Уничтожение части «элиты» ради процветания новых господ.



Такова неумолимая логика нынешней истории. И Зе будет вынужден идти по сему пути. Если, конечно, его не убьют и не свергнут. Впрочем, свержение Голобородько и распад Украины показаны в «Слуге народа»… Максим Калашников



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