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Московский листок

Чем ответим на репрессии...

Опубликовано 23.04.2019 автором Василий Поздеев в разделе комментариев 5

протест митинг
Чем ответим на репрессии...

Чем ответим на репрессии

«ещё» губернатора Орлова?

Вездесущий и всёпроникающий интернет обушивает на читателей/зрителей/слушателей России всё новые и новые мегабайты новостей, которые требуют глубокого осмысления, сущностного понимания и деятельного реагирования, чтобы не остаться в стороне от «столбовой дороги», мчащейся мимо нас большой политики.

 

Новости

Вот пять новостей, которые уже разбудили «Архангельскую весну» и опровергли бытовавшее мнение, что Архангельск - это «треска, доска и тоска», а сами поморы - народ, «примороженный» и не способный к борьбе за свои права, честь, достоинство и справедливость.

 

Новость первая: Высшая Школа Экономики  (детише Гайдара - Ельцина )- сообщила, что за тридцать лет рыночных реформ девяносто процентов национальных богатств России перешло в собственность трёх процентов российского населения - новоявленных миллионеров и миллиардеров.

 

Новость вторая: «Левада - центр», измеряющий температуру общественных настроений в стране ещё с горбачёвсих времён, на сообщение ВШЭ выдал свою, альтернативную новость√ за годы «перестройки» и рыночных преобразований население страны кардинально изменило своё отношение к «ужасному» Сталину, а свыше 70 процентов прониклось к нему уважением и даже жаждет его «возвращения». К слову сказать, по части народного уважения нынешний президент имеет чуть больше 30 процентов.

 

Новость третья, совершенно ошеломляющая, ибо с трудом поддаётся пониманию, но подтверждается статитстикой Архангельской области. «Кровожадный изверг» Сталин с 1926√ по 1959 годы «нарастил» население Архангельской области с 429 184 человек до 1 267 186 человек (при том, что Великая Отечественная война стоила нам 240 000 «безвозвратных потерь»).

За такой же примерно временной промежуток истории с 1987 √ по 2018 годы демократы Горбачёв-Ельцин - Путин «извели» поморское население с 1 554 000 человек √ до 1 111 031 человек

И кто из них, после этого, изверг?

Сталин, который дал жизнь новым 800 000 поморам, или рыночные демократы, которые за такой же промежуток времени «изничтожили» 400 000 поморских душ?

 

Новость четвёртая √ неожиданная для всей страны. Архангельская область, непостижимым образом привлекла к себе внимание всей страны, Московского руководства и даже международного сообщества нарастающим валом протестных митингов и своими «Апрельскими тезисами» (определение ультралиберальной газеты «Московский Комсомолец» на Резолюцию Всенародного митинга 7 апреля 2019 в городе Архангельске).

 

Новость пятая, но далеко не последняя.

7 апреля 2019 года, второй раз за всю историю Российской Федерации (первый случай 23 февраля 2019 года √ в городе Серове Свердловской области, мэр города приказал разогнать несанкционированный митинг, а начальник городской полиции заявил: « Мы - не каратели!»… и отказался разгонять протестующих горожан).

В Архангельске начальник областной полиции генерал Волчков лично со всем полицейским штабом обеспечивал общественный порядок во время десятитысячного народного шествия по городу и отказался (так говорят в народе) исполнять требование губернатора Орлова о недопущении «несанкционированных» шествия и митинга в городе Архангельске 7 апреля 2019 года.

 

Народ ликует, губернатор «звереет»

И как же ликовал народ в тот день от первой победы и даже благодарил «полиционеров», что они не пошли против своего народа. Ликование и луховные переживания народа в тот день требуют особенного осмысления и обобщения умными политологами и политиками.

И эти обощения, безусловно, найдут своих авторов.

А на следующий день 8 апреля, по требованию одиозного губернатора, в городе начались массовые репрессии против организаторов и активных участников шествия и митинга. Уже задержано и привлечено к админитративной ответственности свыше двадцати человек

Общая сумма штрафов на участников митинга превысила 700 000 рублей

Задержания по городу продолжаются…

 

Наш ответ на репрессии…

- 1.На площади Ленина в Архангельске создан «Бессрочный пост №5» («Застава Ильича») по защите Земли Поморской от «Московского мусорного могильника» в Шиесе. Посланники со всей области в ежедневном режиме непрекращающихся политдискуссий пропитываются здесь революционным духом, в ожидании реальных действий по восстановлению торжества социальной справедливости.

- 2. С 20 апреля 2019 года и до 19 мая 2019 года, еженедельно по субботам на «Заставе Ильича» будут проходить встречи членов «Комитета спасения Поморского Края…» по подведению итогов прошедшей недели и планированию работы на следующую неделю.

- 3. 21 апреля 2019 года (воскресенье) в 15 часов в городе Новодвинске состоится митинг протеста против «Московского могильника» в Шиесе. Приглашаем жителей Архангельска и Архангельской области поддержать патриотический порыв новодвинцев.

Вместе мы сила! Вместе - победим!

- 4. 22 апреля 2019 года - 12 часов, пл. Ленина («Застава Илича»)

Ждём весь город на санкционированный мтинг и возложение цветов к памятнику Владимиру Ильичу Ленину.

Ленин - Сталин дали нам свободу от буржуев и помещиков. Горбачёв - Ельцин обманом власть и богатства страны у народа отняли и передали их врагам народа из бывших уголовников и партийно - комсомольских клятвопреступников.

Владимиру Путину пора определитьься, с кем он: - с народом, или с врагами народа?

- 5. 1 мая 2019 года - День социальной справедливости и Международной солидарности трудящихся всех стран.

11 оо - 13 оо - праздничная демонстрация и шествие в Архангельске и во всех городах/посёлках Архангельской области.

- 6. 9 мая 2019 года, 11 оо часов. г. Архангельск √ «Бессмертный полк» и «Бессмертный Сталинский Полк».

Парад победы и Народное шествие по Троицкому проспекту, в ознаменование Победы над внешними и внутренними врагами Советского Народа.



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Антон написал 23.04.2019 01:52
>> "Владимиру Путину пора определиться, с кем он: - с народом, или с врагами народа?"
Это народу пора определиться, с кем он - с собой или с Путиным.
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Мальчик с сестричкорй вфинляндии жили. Папочка смамой - кололись и пили. -дары деток в концлагерь
!!!OJTOJABOGVASHTOT!!!&& написал 23.04.2019 01:37
забрали. Там извращенцами их воспитали!
"Новость вторая: &#171;Левада - центр&#187;, измеряющий температуру общественных настроений в стране еще с горбачевсих времен, на сообщение ВШЭ выдал свою, альтернативную новость√ за годы &#171;перестройки&#187; и рыночных преобразований население страны кардинально изменило свое отношение к &#171;ужасному&#187; Сталину, а свыше 70 процентов прониклось к нему уважением и даже жаждет его &#171;возвращения&#187;. "
- То таки "уважение" тупого и подлого бы-дляка, который пропил, прос-рал, предал и СССР и Коммунизм - то таки стоит немного! Таки грош цена ему в базарный день - то таки да...
" (без названия)
Архангельск написал 23.04.2019 01:14
Тамбовское восстание большевики подавили красными бандами из других областей, говорят, даже боевыми газами.
Нежелание войск воевать против народа Донбасса подавили, расстреляв народ с привлечением банд нацистов-бандер.
Нежелание полиции разгонять митинг и сам митинг подавляют, привлекая "татаро-монгол" - спецназ из Вологды, не имеющих родни в Архангельске. "
- То таки и на тебя, ублюдка, управа когда-то найдется, если ты раньше от наркоты и -дарастии таки не сдохнешь, освободив планету от своего гав-на - то таки да...
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(без названия)
Архангельск написал 23.04.2019 01:14
Тамбовское восстание большевики подавили красными бандами из других областей, говорят, даже боевыми газами.
Нежелание войск воевать против народа Донбасса подавили, расстреляв народ с привлечением банд нацистов-бандер.
Нежелание полиции разгонять митинг и сам митинг подавляют, привлекая "татаро-монгол" - спецназ из Вологды, не имеющих родни в Архангельске.
Ответить
(без названия)
Supostat написал 23.04.2019 00:54
Типо да, Сталин "нарастил" население. Так, к сведению, в СССР с 36 по 55 были запрещены аборты, да и с известными резиновыми изделиями был сильный напряг.
И вообще, простым людям демография во вред. Одна давка в транспорте чего стоит и прочий негатив.
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МММ -Москвабадский Мусорный Могильник
......... написал 23.04.2019 00:42
Пора бы оккупационную администрацию того-в мусор...
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