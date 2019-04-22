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Московский листок

США перешли к новому витку удушения Ирана нефтесанкциями

Опубликовано 22.04.2019 в разделе комментариев 0

иран сша нефть санкции
США перешли к новому витку удушения Ирана нефтесанкциями

Госдепартамент США объявит о прекращении действия освобождений от санкций на покупку иранской нефти. Об этом сообщила The Washington Post в понедельник, 22 апреля, со ссылкой на чиновников. Со 2 мая все страны будут обязаны прекратить покупать иранскую нефть, иначе им будут грозить американские санкции, сообщает «Интерфакс». 

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписантами которого также выступили Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания. Эта сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций. 

Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают в том числе нефтяной сектор Исламской Республики. При этом несколько стран получили «разрешение» закупать у Ирана нефть до мая 2019 года. 

2 апреля стало известно, что число стран, ранее закупавших нефть у Ирана и полностью прекративших ее импорт, возросло до 23.

Напомним, с 6 августа Вашингтон восстановил масштабные санкции против Ирана. Хотя это предусмотрено только в случае нарушения Ираном договоренностей, США объявили о возобновлении санкций в одностороннем порядке. Ни одна сторона многостороннего соглашения не поддержала данное решение, а Евросоюз ввел в действие блокирующий регламент для защиты европейских компаний от санкций США против Ирана. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала европейский бизнес активизировать работу в Иране. 

В США сообщили, что не особенно беспокоятся по этому поводу и грозят запретить бизнес в своей стране компаниям, которые продолжат сотрудничество с Исламской Республикой после введения санкций. Ряд компаний-гигантов уже объявили о планах уйти из Ирана. Среди них Daimler, Peugeot, Siemens, Total, Boeing, Lukoil, Airbus, Shell. 

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