США перешли к новому витку удушения Ирана нефтесанкциями

Госдепартамент США объявит о прекращении действия освобождений от санкций на покупку иранской нефти. Об этом сообщила The Washington Post в понедельник, 22 апреля, со ссылкой на чиновников. Со 2 мая все страны будут обязаны прекратить покупать иранскую нефть, иначе им будут грозить американские санкции, сообщает «Интерфакс».

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписантами которого также выступили Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания. Эта сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций.

Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают в том числе нефтяной сектор Исламской Республики. При этом несколько стран получили «разрешение» закупать у Ирана нефть до мая 2019 года.

2 апреля стало известно, что число стран, ранее закупавших нефть у Ирана и полностью прекративших ее импорт, возросло до 23.

Напомним, с 6 августа Вашингтон восстановил масштабные санкции против Ирана. Хотя это предусмотрено только в случае нарушения Ираном договоренностей, США объявили о возобновлении санкций в одностороннем порядке. Ни одна сторона многостороннего соглашения не поддержала данное решение, а Евросоюз ввел в действие блокирующий регламент для защиты европейских компаний от санкций США против Ирана. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала европейский бизнес активизировать работу в Иране.

В США сообщили, что не особенно беспокоятся по этому поводу и грозят запретить бизнес в своей стране компаниям, которые продолжат сотрудничество с Исламской Республикой после введения санкций. Ряд компаний-гигантов уже объявили о планах уйти из Ирана. Среди них Daimler, Peugeot, Siemens, Total, Boeing, Lukoil, Airbus, Shell.

Новости по теме:

США стремятся сменить власть в Иране, заявил Рухани

Санкции против Ирана США всё же смягчат, во имя цен на нефть

Четыре венесуэльских губернатора оказались в чёрном списке Минфина США

"Американские друзья" ввели санкции против трех членов ЦК Трудовой партии Кореи