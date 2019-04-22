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Московский листок

Путинская Россия преимущественно вымирает: шестьдесят регионов против 25 с приростом

Опубликовано 22.04.2019 в разделе комментариев 0

регионы кризис сырьевая империя демография миграция
Путинская Россия преимущественно вымирает: шестьдесят регионов против 25 с приростом

Севастополь, Ингушетия и Чечня стали лидерами в демографическом рейтинге, составленном «РИА Новости». В этих регионах численность населения за последние 3 год выросла наиболее существенно. Правда, то что Севастополь - регион, мы узнали только из "Реального времени".

Наибольшее сокращение численности населения зафиксировано в Еврейском автономном округе, Магаданской и Тамбовской областях. Лидерами по миграционному приросту стали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край. 

Наибольшая убыль населения в абсолютном выражении зафиксирована в Саратовской области (минус 46,68 тысячи человек), Нижегородской области (минус 45,68 тысячи человек) и Алтайском крае (минус 43,89 тысячи человек). 

Отметим, что Татарстан в демографическом рейтинге занял 17-ю позицию, Башкирия расположилась на 36-м месте.

То есть тенденция по всей постсоветской России такая: "где родился - там не сгодился". "Прирост" населения считают не по родившимся, а по мигрировавшим, ну а куда бежать из регионов сплошной безработицы? Конечно же в Москву, Ленинград - туда, где вытесняющая индустрию сфера услуг даёт рабочие места деклассированному дорогому россиянину.

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