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Московский листок

Политические похороны Путина прошли в Свердловске, Ленинграде, Брежневе

Опубликовано 22.04.2019 в разделе комментариев 2

регионы силовигархия классоваяненависть
Политические похороны Путина прошли в Свердловске, Ленинграде, Брежневе

В Екатеринбурге, 21 апреля, задержали активиста "Бессрочного протеста" Михаила Клюкина, который установил в центре города "надгробие" президента РФ Владимира Путина. Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU. 

"Держали примерно 2,5 часа. В итоге вручили повестку на вторник. Сказали, были акции, поставили "надгробия" Путину", - говорит активист. В полиции этот инцидент не комментируют. 

Добавим, что такие акции проходили в Набережных Челнах и Санкт-Петербурге.

В Набережных Челнах активист Карим Ямадаев установил "надгробие" президенту РФ Владимиру Путину в рамках акции протеста против принятия законопроекта об изоляции российского сегмента интернета. Плиту поставили около здания Следственного комитета. Автора "проекта" арестовали на 28 суток. 

"Путин похоронил свободный интернет - жители Набережных Челнов (советское название города - Брежнев)  похоронили Путина", сообщает Telegram-канал "Бессрочка | Челны". На плите, как и положено, указаны ФИО российского лидера и годы жизни - 1952-2019. "Надгробие" обнесли заборчиком, напоминающим ограду, которую обычно располагают на кладбище. 

Ямадаева задержали и оставили на ночь в отделении полиции, написал в Facebook активист Раушан Валиуллин. В отношении подозреваемого возбудили дело о повторном нарушении правил проведения митинга. Суд по его протоколу был назначен на 11 марта, но в тот день Ямадаева так и не привезли в суд. 

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Всего комментариев к статье: 2
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однако...
насрать! написал 22.04.2019 11:16
Вован заработал от ЦРУ вечную память как лучший агент всех времен и нвродов!
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похоронная команда России во главе с малышом гауляйтером
по приказу написал 22.04.2019 10:37
хозяев-Ротшильдов и Рокфеллеров уничтожают страну.
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