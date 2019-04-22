Политические похороны Путина прошли в Свердловске, Ленинграде, Брежневе

В Екатеринбурге, 21 апреля, задержали активиста "Бессрочного протеста" Михаила Клюкина, который установил в центре города "надгробие" президента РФ Владимира Путина. Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Держали примерно 2,5 часа. В итоге вручили повестку на вторник. Сказали, были акции, поставили "надгробия" Путину", - говорит активист. В полиции этот инцидент не комментируют.

Добавим, что такие акции проходили в Набережных Челнах и Санкт-Петербурге.

В Набережных Челнах активист Карим Ямадаев установил "надгробие" президенту РФ Владимиру Путину в рамках акции протеста против принятия законопроекта об изоляции российского сегмента интернета. Плиту поставили около здания Следственного комитета. Автора "проекта" арестовали на 28 суток.

"Путин похоронил свободный интернет - жители Набережных Челнов (советское название города - Брежнев) похоронили Путина", сообщает Telegram-канал "Бессрочка | Челны". На плите, как и положено, указаны ФИО российского лидера и годы жизни - 1952-2019. "Надгробие" обнесли заборчиком, напоминающим ограду, которую обычно располагают на кладбище.

Ямадаева задержали и оставили на ночь в отделении полиции, написал в Facebook активист Раушан Валиуллин. В отношении подозреваемого возбудили дело о повторном нарушении правил проведения митинга. Суд по его протоколу был назначен на 11 марта, но в тот день Ямадаева так и не привезли в суд.

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