В Москве появились граффити в честь дня рождения великого Ленина

Наши товарищи разместили в своих аккаунтах в соцсетях некоторые фрагменты совершённого ими накануне дня рождения Владимира Ильича Ленина граффити-рейда по центру и окраинам Москвы. Как сообщают в сопутствующих фотографиям постах участники рейда, итоги их "трафаретной" работы попадали иногда в соцсети ещё до того, как они успевали сами их зафиксировать и вернуться домой, то есть отклик на эти поздравления Ильича (а точнее - всего трудового народа) с днём его рождения среди москвичей в основном позитивный.

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