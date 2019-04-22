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Московский листок

В Москве появились граффити в честь дня рождения великого Ленина

Опубликовано 22.04.2019 в разделе комментариев 0

ленин партия окп комсомол граффити
В Москве появились граффити в честь дня рождения великого Ленина

Наши товарищи разместили в своих аккаунтах в соцсетях некоторые фрагменты совершённого ими накануне дня рождения Владимира Ильича Ленина граффити-рейда по центру и окраинам Москвы. Как сообщают в сопутствующих фотографиям постах участники рейда, итоги их "трафаретной" работы попадали иногда в соцсети ещё до того, как они успевали сами их зафиксировать и вернуться домой, то есть отклик на эти поздравления Ильича (а точнее - всего трудового народа) с днём его рождения среди москвичей в основном позитивный.

Подробнее - на UCP.su

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