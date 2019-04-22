Деиндустриализация шагает и по Львову: советский ЛАЗ закрывают

На очередной сессии Львовского городского совета рассматривалось решение о демонтаже главных корпусов Львовского автобусного завода. Об этом 5 апреля сообщил сайт VARTA.

Львовский автобусный завод прекратил свою деятельность в 2014 году. В феврале 2018 года был опубликован проект постановления Львовской городской рады, который предусматривает выделение средств на выкуп предприятия с целью его дальнейшего восстановления.

«Это прекрасная территория, которая должна быть зарезервирована для общины города под большие инфраструктурные проекты. Там должны быть созданы новые рабочие места. Сразу хочу обратиться ко всем, кто думает о строительстве на этом месте жилья. Никакого жилья там не будет», — приводит слова мэра Львова издание.

Мэр Львова заверил, что на территории ЛАЗа не планируется строительство жилых комплексов, и попросил контролирующие органы проверить, что за демонтажные работы идут сейчас на территории завода.

От редакции: Сразу вспоминается высказывание Путина о том, что на Украине сейчас деиндустриализация идёт... Пренебрежительным таким, посторонним тоном - мол, чего ещё там может быть? А в его, в Путинской России - лучше? Тут деиндустриализации нет? Может, и "Мерседес" солнечногорский тут как раз вспомним - недавно Путиным открытый. Такая, не вполне в духе "русского экономического национализма" строечка - и это при фактически отданном задаром "Рено" нашем АЗЛК, полность уничтоженном ЗИЛе, "Серпе и молоте". В общем, РФ надо бы первой выражать сочувствие по поводу деиндустриализации - нет, не плановой, конечно, а сихийной. Но что ещё может сопровождать государственную программу приватизации - как не распил и уничтожение заводов? Частнику желательно получить нал - и смыться с ним за рубеж РФ, как и делает большинство братьев Путина по классу. "Большие инфраструктурные проекты - ага, как технопарк на месте ЗИЛа, тупая, очень плотная застройка жильём. Точно так же будет и во Львове.

Так что - радоваться нам теперь, что советский автозавод и там уничтожают? Конечно же, нет. Автобусы "Львів" - гордость отечественного машиностроения, служили долго и памятные всем гржданам СССР. Пролетаризация всех постсоветских масс и деиндустриализация пространств - беда наша общая. И радоваться тому, что закрываются заводы за постсовескими границами - может только буржуй, который предвидит приток к нему дешёвой рабочей силы, которой просто некуда будет податься с закрытого завода, кроме как на аналогичное ещё работающее предприятие. Кстати, тенденция перехода общественного транспорта на эксплуатацию иностранных автобусов одинакова и в РФ, и на Украине. Там и "Хёндай" уже часть перевозок и железнодорожных выполняет - рынок всё "порешал", индустрию советскую порешил.

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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