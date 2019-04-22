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При тотальном неодобрении гражданами РФ суверенного Рунета, Совфед его проодобрямсил

Опубликовано 22.04.2019 в разделе комментариев 0

совфед рунет
При тотальном неодобрении гражданами РФ суверенного Рунета, Совфед его проодобрямсил

Члены Совета Федерации одобрили закон о надежном Рунете, который направлен на защиту устойчивой работы интернета в стране в случае угрозы его функционированию из-за рубежа. Этот документ, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

С поправками к законам подробно ознакомились 20% представителей экономически активного населения страны, каждый четвертый впервые слышит о них. Каждый пятый россиянин знаком с поправками в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившими известность под названием «закона о суверенном Рунете». 42% слышали о законе, но его текст не изучали. Впервые узнали о законе сегодня 26% опрошенных. 12% затруднились с ответом на вопрос.

Мужчины чаще женщин знают о законе в подробностях (22 и 18% соответственно) или что-то слышали о нем (47 и 38%). Молодежь до 24 лет чаще других говорила о полном знании грядущих поправок (29%). Несмотря на слабую осведомленность, большинство россиян закон не одобряет (48%). С поддержкой инициативы выступили лишь 15%. 37% затруднились высказать свое мнение по закону.

Мужчины чаще женщин выступали против закона о суверенном Рунете (56 и 38% соответственно). Больше всего противников закона — среди россиян в возрасте 25—34 лет (58%).

В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.

Напомним, на реализацию законопроекта о суверенном рунете сперва планировали выделить 30 миллиардов рублей, что на 10 миллиардов больше, чем предполагали авторы проекта месяц назад, сообщает РБК.

Единственная публичная оценка расходов на «суверенный Рунет» была озвучена одним из авторов инициативы сенатором Андреем Клишасом в начале февраля. По его словам, на защиту Рунета от внешних угроз дополнительно предусмотрено более 20 млрд руб. бюджетных средств. Однако в последней редакции паспорта «Цифровой безопасности» появился новый раздел с перечнем проектов примерно на 50 млрд руб., большая часть из которого касается именно реализации мер по защите Рунета. 

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