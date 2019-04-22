Янукович замолвил слово перед господом за Зеленского и пожелал ему благ

В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.

«На протяжении всей кампании команда Зеленского получала так называемую поддержку от российских пропагандистов и бывших украинских чиновников», — сказал «Интерфакс-Украине» спикер штаба Дмитрий Разумков. «Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений», — заверил он.

О том, что Янукович направил Зеленскому поздравления, ранее 22 апреля рассказал представитель экс-президента Юрий Кирасир. На своей странице в Facebook он также опубликовал текст обращения, которое экс-глава государства, по его данным, отправил актеру. «Уважаемый Владимир Александрович! Я искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Украины», — говорится в документе.

Пост президента Зеленский, предупредил Янукович, занимает «в тяжелейший для Украины момент истории». Основной задачей актера после его победы бывший глава республики назвал необходимость принести республике мир. Также новому президенту Янукович посоветовал «не подвести» жителей страны, которые «доверились ему» и надеются на то, что он вернет «народу <...> процветание».

Заканчивается послание пожеланиями Януковича Зеленскому «крепкого здоровья, благословения от Господа и успехов».

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный интересуется:

- Когда этот позор ходячий уже заткнётся?! Жил бы он тут в своём особняке тихо, пользуясь всеми дарованными ему силовигархией благами - надо полагать, что не на попечении же тут Янукович, какие-то активчики остались, а может и оставшаяся в украинских бизнесАх братва помогает... Только уже раз принародно опозорившись, сложив с себя президентские полномочия самим бегством в РФ, наверное не стоило бы Бандюковичу поздравлять всё новых президентов? Впрочем, Горбачёв вот ходил же в годовщину присоединения Крыма по приглашению Путина поглазеть на парад - да-да, тот самый Горбачёв, который и сам принимал немало парадов, но с мавзолея, но при том сделал немало для разрушения всего СССР, и с мавзолея его прогнали свистом 1 мая 1991-го какие-то заурядные анархисты. А тут целый Крым присоединили к России - событие! Можно посидеть среди высоких гостей, сбоку от прикрытого ширмочкой мавзолея. Хромые утки схожи меж собой - эти особенно, даже вербальными манерами. Понятно, что этот беглый господин имеет в виду, поздравляя Зеленского - может, смилостивится украинская элитка, там и какие-то старые связи можно задействовать, прокатиться на родину не в качестве заочно осуждённого, а в качестве дорогого гостя. Но не срослось - от таких рукопожатий и благословений любой победивший кандидат убежал бы подальше. Не из суеверий, а просто из соображений гигиены.

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