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Московский листок

Оппозиционер-щелкопёр угрожал неподкупному главе калининградской "охранки"?

Опубликовано 22.04.2019 в разделе комментариев 0

калининград пресса охранка оппозиция коорупция
Оппозиционер-щелкопёр угрожал неподкупному главе калининградской "охранки"?

Скрытая аппаратура не зафиксировала угроз в адрес главы калининградского управления Следственного комитета (СК) России Виктора Леденева со стороны главного редактора оппозиционной газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова, обвиняемого в вымогательстве, а также факт получения им денег, пишет «Коммерсант» со ссылкой на записи с заседания суда. 

На видеозаписи с камеры, скрытой в галстуке Леденева, видно, как генерал написал на листке календаря «50 000» (сумма взятки — ред.). Затем на видео с другого ракурса показывается, как он пропустил листок с неизвестным содержанием через шредер и сказал, что написанное ему «обозначил» Александр Дацышин, полпред президента России в СЗФО, обвиняемый в посредничестве взятки. 

Рудников ответил «да, да, да» и завел разговор о расследовании дела о покушении на него в 2016 году, которое журналист считает неэффективным. Затем Леденев поднял лист бумаги, под которым лежала пачка денег. Рудников их брать отказался. Как пишет газета, он не поддался на уговоры генерала о том, что в его кабинете «можно быть спокойным» и что «здесь проверяется его безопасность». 

По словам адвоката Рудникова Тумаса Мисакяна, записи разговора Леденева и Рудникова очень низкого качества, хотя пробные видео, сделанные оперативниками ФСБ до начала беседы, позволяли рассмотреть происходящее в мельчайших деталях. 

Несмотря на это, суд отклонил ходатайство защиты Рудникова о недопустимости использования «трюка с календарем» в качестве доказательства вымогательства взятки, поскольку Леденев было «активным участником и исполнителем провокационно-подстрекательских действий».

Отметим, что силовики, которых традиционно считают опорой путнской власти - всё чаще оказываются главными героями в коррупционных и шантажистских схемах. 

В Москве 19 апреля были задержаны бывший и действующий следователи центрального аппарата Федеральной службы безопасности (ФСБ). Следственный комитет России (СКР) инкриминирует им вымогательство взятки в размере 65 миллионов рублей у сына находящегося под следствием по обвинению в мошенничестве экс-гендиректора ФГУП "Издательство "Известия" Эраста Галумова. За эту сумму они пообещали не утяжелять обвинение Галумову, а также не привлекать к ответственности его сына, пишет "Коммерсант". 

С заявлением о вымогательстве 65 миллионов рублей в управление собственной безопасности ФСБ обратился сын находящегося в СИЗО "Лефортово" Эраста Галумова Александр. Эту сумму у него якобы вымогали бывший и действующий офицеры следственного управления ФСБ Алексей Колбов и Сергей Белоусов. Причем взятку они хотели получить в биткойнах.  

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