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Московский листок

Никаких суточных за службу в Сирии крымским матросам государство-Труба не должно

Опубликовано 22.04.2019 в разделе комментариев 2

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Никаких суточных за службу в Сирии крымским матросам государство-Труба не должно

Севастопольский гарнизонный военный суд отклонил административный иск 27 российских моряков о невыплате им суточных за период нахождения в Сирии в начале апреля. Офицеры рассчитывали добиться выплаты в размере примерно 300 тысяч рублей, а моряки-контрактники - по 200 тысяч рублей каждому. Однако суд решил, что поход на корабле, согласно приказу Минобороны от 2011 года, не является командировкой, пишет "Коммерсант". 

Речь идет о членах экипажей трех военных кораблей, один из которых, морской тральщик "Ковровец", с февраля по май 2016 года осуществлял противоминное патрулирование у берегов Сирии, а с января по май 2017 года выполнял задачи в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. 

Адвокат моряков Александр Федорченко в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016-2018 годах "выполняли специальные задачи" на кораблях в Сирии. 

По словам Федорченко, полные суточные для офицеров составляют 62 доллара, а для рядового и сержантского состава - 43 доллара. Однако, поскольку из этих сумм 70% вычитаются на питание, моряки рассчитывали получить 18,6 и 12,9 доллара за один день пребывания в зоне боевых действий. Первым делом моряки обратились с рапортами к командованию своей части, а после отказа - в гарнизонный военный суд. 

Представители ответчиков, командира войсковой части и финансовой службы Черноморского флота, в суде утверждали, что выполнение задач в составе экипажей кораблей не является командировкой, а морякам положены не суточные, а ежемесячная надбавка за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, которую им уже выплатили. 

В итоге суд пришел к выводу, что оплата командировочных расходов производится "на основании приказов уполномоченного лица о направлении военнослужащего в командировку". Порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих утвержден приказом министра обороны РФ в 2011 году. Пунктом 130 этого документа установлено, что суточные не выплачиваются военнослужащим за участие в походах кораблей. Иск был признан необоснованным и не подлежащим удовлетворению. 

Адвокат Федорченко заявил, что пункт 130 приказа министра обороны нарушает принцип справедливости и равенства, который установлен Конституцией РФ. Так, военнослужащие, находящиеся на суше, в том числе летчики и технический персонал авиабазы, получают суточные, а моряки - нет. Кроме того, в постановлении правительства РФ о денежных выплатах военнослужащим нет подобных ограничений для моряков. Аналогичные иски рассматривались и в других судах, но также не были удовлетворены. На следующей неделе в Северо-Кавказский окружной военный суд будет направлена апелляция. 

В феврале нынешнего года суд Ростовской области отклонил иск вдовы бойца ЧВК Вагнера Луизы Рубановой, пытавшейся добиться компенсации морального вреда после гибели мужа Алексея Рубанова во время его третьей командировки в Сирию в феврале 2018 года. 

Рубанова и ее адвокат рассчитывали взыскать по 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу двух детей. В суде представители ответчиков в лице Минобороны и Минфина, а также помощник прокурора заявили, что требования вдовы не подлежат удовлетворению, так как не установлена причинно-следственная связь смерти Алексея Рубанова с причинением ему вреда со стороны РФ. Суд согласился, что в материалах дела нет доказательств, свидетельствующих о том, что Рубанов погиб в результате противоправных действий служащих вооруженных сил либо иных силовых ведомств РФ. 

В ноябре 2018 года бойцы российских частных военных компаний и ветераны вооруженных сил и боевых действий обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить расследование против организаторов ЧВК и тех, кто им помогает. 

Как следует из обращения в суд, участников ЧВОК лишают правового статуса намеренно, из-за чего они не только не получают положенной ветеранам реабилитационной и экономической поддержки со стороны государства, но и преследуются по закону о наемничестве: деятельность таких компаний попадает под действие двух статей Уголовного кодекса РФ: "Наемничество" и "Организация незаконного вооруженного формирования". 

При этом россияне воюют за рубежом в статусе "добровольцев" и без официального признания со стороны российского государства, а в ответ на просьбы о легализации получают ответы из Минобороны, где организацию и деятельность частных военных компаний в России называют антиконституционными.

От редакции: Вот такой, дорогие россияне, "Крымнаш" на деле, а не на словах. "Вернулись в родную гавань" - а там и кукиш вместо суточных. Вот так - служить государству буржуев в его военных делишках. Пока работают на голом патриотизме - как доктор Лиза, например, силовигархия довольна, а вот как начинают денег требовать, тут возникает старый принцип "табачок врозь". И сразу возникает иной взгляд солдата на саму Сирию - нет, конечно же игиловскую гадину там надо было раздавить, но вот что там потом-то было, точнее стало, кто воцарился?

Откуда там вполне конкретно взялся бывший питерский налётчик, в местных нефтяных "раскладиках" сирийских, что аж ВВС США включились в перетягивание НПЗ? Выходит - за его личные, за пригожинские будущие прибыли клали жизни не только его же наёмники, но и контрактники? Ну, тогда пусть и платит с полученнной им чужими руками нефти - не так много требуют, силовигарх Пригожин привык ворочать миллиардами. А если матросиков обижать - они же могут и в другую сторону начать смотреть. Нет, не в сторону дяди Сэма, а в сторону обличающих силовигархию сил. И придут брать своё - уже не в виде суточных, а в виде всей полноты власти, не просто крымские, севастопольские, а революционные матросы...  

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 2
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И что так сокрушается Тов.Дмитрий..
Szanya написал 22.04.2019 17:52
Подумать только, мы, граждане Росиий Федерации, должны еще оплачивать хотелки профессиональных военослужащих, у них контракт, они подписывались служить не за честь и совесть, а за какой-то оговоренный оклад, так какие могут быть претензии к обществу.
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(без названия)
Казарян Левон Георгиевич написал 22.04.2019 17:44
"...полные суточные для офицеров составляют 62 доллара, а для рядового и сержантского состава - 43 доллара."
- - - - - - -
Причем тут доллары вероятного противника?
.
"Однако, поскольку из этих сумм 70% вычитаются на питание..."
- - - - - - -
По-моему, это много. На такие деньги можно примерно 3-4 дня жить в армянском доме отдыха с питанием.
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