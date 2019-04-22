В Лондоне за неделю протестов задержано более тысячи экоактивистов

Полиция Лондона задержала 1065 человек с 15 апреля, когда в центре Лондона начались протесты активистов природоохранной организации Extinction Rebellion. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Скотленд-Ярда. "По состоянию на 10:00 (12:00 мск) понедельника с 15 апреля было произведено 1065 задержаний в связи с продолжающимися протестами Extinction Rebellion. Обвинения предъявлены 53 задержанным", - говорится в сообщении.

Среди задержанных активистов на мосту Ватерлоо оказался олимпийский чемпион и слалом-каноист, завоеваший золотую медаль в 2012 году на летних играх в Лондоне, Этьен Стот.

К настоящему моменту в центральной части города полностью восстановлено движение автотранспорта, которое блокировали протестующие, передает ТАСС. Еще в пятницу полицейским удалось убрать розовую лодку, служившую активистам трибуной, с пересечения торговых улиц Окфорд-стрит и Риджент-стрит. Вечером в воскресенье были разобраны баррикады на Парламентской площади и, согласно последним сообщениям полиции, в ночь на понедельник активисты также покинули мост Ватерлоо. Большой палаточный лагерь членов и сторонников Extinction Rebellion по-прежнему располагается рядом с Мраморной аркой, где городские власти разрешили проведение акций при условии отсутствия помех для работы транспорта.

Ранее представители организации объявили о том, что намерены сменить тактику и после недели активных протестов с блокированием крупных транспортных артерий британской столицы сосредоточатся на переговорах с правительством и властями Лондона. Вместе с тем сайт газеты The Daily Mail сообщает о планах активистов "устроить пикник" на шоссе А40, перекрыв его и тем самым значительно затруднив въезд в столицу с западного направления.

Участники лондонских протестов выдвигают три основных требования к британскому правительству: рассказать правду о климатических изменениях, учредить гражданскую ассамблею по надзору за ходом этих изменений и работой правительства по борьбе с их последствиями, а также предпринять максимум усилий для того, чтобы сократить к 2025 году до нулевого уровня выбросы углекислого газа в атмосферу.

Вызванный протестами хаос в британской столице обошелся бизнесу в 12 с лишним миллионов фунтов стерлингов убытков (15,58 млн долларов).

Вместе с тем бывший мэр Лондона Борис Джонсон отметил, что, хотя опасения экологических активистов справедливы, их протест направлен не по адресу, поскольку Великобритания является мировым лидером по темпам сокращения выбросов парниковых газов. В то же время Китай не только не снижает выбросы CO2, но, напротив, быстро их увеличивает.

В связи с этим Джонсон порекомендовал экологическим активистам собраться на площади Тяньаньмэнь, чтобы прочитать лекции о вреде загрязнения окружающей среды китайским властям. Добавим, площадь Тяньаньмэнь в Пекине получила всемирную известность в связи с событиями 1989 года. Тогда власти с применением танков жестоко подавили протесты студентов, которые требовали ускорения реформ и политических преобразований. Во время "бойни на площади Тяньаньмэнь" погибли, по разным оценкам, от 200 до 1000 человек.

Тем временем и в Путинской России экологические протесты в период предпраздничного снижения политической активности масс - выходят на первый план. Вечером 19 апреля силами сотрудников частной охранной организации "Гарант Безопасности" и органов правопорядка был штурмом взят лагерь противников строительства мусорного полигона в Архангельской области. Полицейскими был арестован вагончик, установленный неравнодушными гражданами возле незаконного переезда железнодорожных путей.

Строителями полигона был сделан незаконный переезд через данную дорогу со всевозможными нарушениями требований безопасности. Рельсы переезжала тяжелая техника, в том числе экскаватор на гусеничном ходу. Однако отделение РЖД на станции Сольвычегодск никак не реагировала на данные нарушения.

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