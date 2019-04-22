Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Мизулина считает, что отягощённым правами и свободами дорогим россиянам нужен Бог

Опубликовано 22.04.2019 в разделе комментариев 2

силовигархия госдума идеализм классоваяненависть
Мизулина считает, что отягощённым правами и свободами дорогим россиянам нужен Бог

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина заступилась за запретительные инициативы и законы, предлагаемые парламентариями. Она осудила "чрезмерное" количество прав, которые, по ее словам, парадоксальным образом ограничивают свободы россиян. Этими размышлениями сенатор поделилась в ходе форума безопасного интернета, сообщает АГН "Москва". 

"Говорят, что депутаты только все запрещают, но это совершенно ложное представление. Запрет - это как раз есть то, где человек свободен, потому что он говорит: это нельзя, а все остальное - как хочешь. Что такое право? Это и есть самая большая несвобода. Я вам могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем менее мы свободны, потому что право, в отличие от запрета, это когда ты должен действовать, и только таким образом, как написано в законе. То есть ты должен заполнить бумажки, их куда-то отнести, сходить в суд - то есть это целая гамма действий, в результате - ты несвободен. Чтобы какой-то результат получить, тебе нужно очень много сделать. Поэтому не надо к этому стремиться, к регулированию только правами. Поэтому чем больше прав, тем больше несвободы", - завершила цепочку умозаключений парламентарий. 

Сенатор добавила, что система запретов важна для интернет-площадок, чтобы ограничить население от вредных и потенциально опасных ресурсов. 

Мизулина также заявила, что самые законопослушные люди - религиозные, так как религия требует самоограничения.

- А вы всё смеялись над ней, - улыбается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - полагали, что имеете дело с примитивным разумом, с персонажем карикатурным - так вот ошиблись вы, товарищи! Знаете, кого она вам сейчас процитировала, не ссылаясь на источник (а может и отродясь его не читав)? Сёрена Кьеркегора "Страх и трепет" - о той самой свободе, которая порождается самоограничением и ограничением как таковым, которое в избытке дарует человеку религия. Впрочем, не обязательно читать всю книгу этого вдохновенного мракобеса, она вполне равноценна старому еврейскому анекдоту о том, как разгневанный частыми воззваниями-просьбами к нему одного бедного крестьянина Яхве забирал то барана, то иную скотину у него, чтобы сделать жизнь тяжелее, но последнего (сварливую жену) забирать не стал, чем и сделал его вполне счастливым и без того, что он просил изначально. Страх божий делает несовершенный мир прекраснее, а рабство - высшей мерой освобождения, когда степень свободы определяется (отвоёвывается) не субъектом, а даётся извне, и это придаёт особый тюремный аромат этой "свободе". Чем наслаждаются флагеллянты (самобичеванием занимающиеся), как вы полагаете? Да свободой, конечно же! В любви своей к господу и ненависти к бренной плоти, которая сдерживает их дух в устремлении ко Христу. И это только один пример - в общем, судя по сгущающемуся ментальному мороку, по кьеркегорщине и неизбежно вырастающему антитезой, но всё же идеалистской, оттуда через Шопенгауэра ницшеанству, - о фашизме применительно к умонастроениям слуг народа заговорили десять лет назад в Национальной Ассамблее не даром. Оруэлл, критиковавший в антиутопии "1984" футурологически буржуазную, а отнюдь не социалистическую цивилизацию, но имевший в качестве визуальных примеров как раз её советскую антитезу (халтурная, ленивая работа! негодные, ошибочные аналогии, впоследствии сыгравшие на руку именно буржуям, - потому его в СССР сразу и раскусили - мало ли в интербригадах воевало романтиков? не каждый из них был марксист), писал именно о таких "просветлениях", на которые нынче расщедрилась Мизулина: "права - это отягощение". Свобода это рабство, да. Куда лучше без прав, конечно же. К крепостному праву, как возрождению основополагающих принципов "российской государственности" и "закреплённому на бумаге патриотизму" Госдура вполне готова...

Материалы по теме:

Жертвы сталинских репрессий

22 апреля. Кто ж не помнит, что это за день?

Путинская Россия преимущественно вымирает: шестьдесят регионов против 25 с приростом 

При тотальном неодобрении гражданами РФ суверенного Рунета, Совфед его проодобрямсил 

Подавляющее большинство граждан РФ не интересуются работой думаков, а треть и вовсе их разогнали бы



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Многие шавки фюрера скоро побегут отсюда -
и попадутся. написал 23.04.2019 00:12
И тогда Мизулину голую будут пороть на Красной площади. А пороть заставят Железняка.
Ответить
Верная шавка
фюрера написал 23.04.2019 00:08
.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы выбор был между Зеленским и Путиным, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
15 суток за баннер "От правды не убежишь!"
15 суток за баннер "От правды не убежишь!"
22.04.2019
Поглотит ли Кремль Белую Русь?
Поглотит ли Кремль Белую Русь?
22.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Мизулина считает, что отягощённым правами и свободами дорогим россиянам нужен Бог (2)
В Лондоне за неделю протестов задержано более тысячи экоактивистов (0)
Никаких суточных за службу в Сирии крымским матросам государство-Труба не должно (4)
Оппозиционер-щелкопёр угрожал неподкупному главе калининградской "охранки"? (1)
Янукович замолвил слово перед господом за Зеленского и пожелал ему благ (2)
При тотальном неодобрении гражданами РФ суверенного Рунета, Совфед его проодобрямсил (3)
Деиндустриализация шагает и по Львову: советский ЛАЗ закрывают (1)
В Москве появились граффити в честь дня рождения великого Ленина (12)
Политические похороны Путина прошли в Свердловске, Ленинграде, Брежневе (5)
Путинская Россия преимущественно вымирает: шестьдесят регионов против 25 с приростом (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Зеленский не выполнит ничего из обещанного
Максим Калашников Максим Калашников: Марш в вонючее Средневековье
Максим Калашников Максим Калашников: От Стрелкова, Партии Дела и АПН Северо-Запад
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Избрание Порошенко ведь признали в своё время,обожглись, теперь осторожничают
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: ПРАВДА.info - Зеленский заговорил о народовластии и отмене неприкосновенности
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss