Мизулина считает, что отягощённым правами и свободами дорогим россиянам нужен Бог

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина заступилась за запретительные инициативы и законы, предлагаемые парламентариями. Она осудила "чрезмерное" количество прав, которые, по ее словам, парадоксальным образом ограничивают свободы россиян. Этими размышлениями сенатор поделилась в ходе форума безопасного интернета, сообщает АГН "Москва".

"Говорят, что депутаты только все запрещают, но это совершенно ложное представление. Запрет - это как раз есть то, где человек свободен, потому что он говорит: это нельзя, а все остальное - как хочешь. Что такое право? Это и есть самая большая несвобода. Я вам могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем менее мы свободны, потому что право, в отличие от запрета, это когда ты должен действовать, и только таким образом, как написано в законе. То есть ты должен заполнить бумажки, их куда-то отнести, сходить в суд - то есть это целая гамма действий, в результате - ты несвободен. Чтобы какой-то результат получить, тебе нужно очень много сделать. Поэтому не надо к этому стремиться, к регулированию только правами. Поэтому чем больше прав, тем больше несвободы", - завершила цепочку умозаключений парламентарий.

Сенатор добавила, что система запретов важна для интернет-площадок, чтобы ограничить население от вредных и потенциально опасных ресурсов.

Мизулина также заявила, что самые законопослушные люди - религиозные, так как религия требует самоограничения.

- А вы всё смеялись над ней, - улыбается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - полагали, что имеете дело с примитивным разумом, с персонажем карикатурным - так вот ошиблись вы, товарищи! Знаете, кого она вам сейчас процитировала, не ссылаясь на источник (а может и отродясь его не читав)? Сёрена Кьеркегора "Страх и трепет" - о той самой свободе, которая порождается самоограничением и ограничением как таковым, которое в избытке дарует человеку религия. Впрочем, не обязательно читать всю книгу этого вдохновенного мракобеса, она вполне равноценна старому еврейскому анекдоту о том, как разгневанный частыми воззваниями-просьбами к нему одного бедного крестьянина Яхве забирал то барана, то иную скотину у него, чтобы сделать жизнь тяжелее, но последнего (сварливую жену) забирать не стал, чем и сделал его вполне счастливым и без того, что он просил изначально. Страх божий делает несовершенный мир прекраснее, а рабство - высшей мерой освобождения, когда степень свободы определяется (отвоёвывается) не субъектом, а даётся извне, и это придаёт особый тюремный аромат этой "свободе". Чем наслаждаются флагеллянты (самобичеванием занимающиеся), как вы полагаете? Да свободой, конечно же! В любви своей к господу и ненависти к бренной плоти, которая сдерживает их дух в устремлении ко Христу. И это только один пример - в общем, судя по сгущающемуся ментальному мороку, по кьеркегорщине и неизбежно вырастающему антитезой, но всё же идеалистской, оттуда через Шопенгауэра ницшеанству, - о фашизме применительно к умонастроениям слуг народа заговорили десять лет назад в Национальной Ассамблее не даром. Оруэлл, критиковавший в антиутопии "1984" футурологически буржуазную, а отнюдь не социалистическую цивилизацию, но имевший в качестве визуальных примеров как раз её советскую антитезу (халтурная, ленивая работа! негодные, ошибочные аналогии, впоследствии сыгравшие на руку именно буржуям, - потому его в СССР сразу и раскусили - мало ли в интербригадах воевало романтиков? не каждый из них был марксист), писал именно о таких "просветлениях", на которые нынче расщедрилась Мизулина: "права - это отягощение". Свобода это рабство, да. Куда лучше без прав, конечно же. К крепостному праву, как возрождению основополагающих принципов "российской государственности" и "закреплённому на бумаге патриотизму" Госдура вполне готова...

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