Медведев хочет обложить тех, кто кормится с приусадебного участка

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил до 1 июля разработать предложения о механизмах легализации деятельности личных подсобных хозяйств, в том числе по вовлечению их в сельскохозяйственную кооперацию или использованию налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Пилотная фискальная схема налога на профессиональный доход сейчас обрабатывается в четырех субъектах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.

Плательщиками выступают граждане, получающие доход от продажи товаров или оказания услуг и не нанимающие при этом работников. Для доходов, полученных от клиентов — юридических лиц, ставка равняется 6%, от физических — 4%.

***

Никогда еще, даже в самые суровые к частникам годы доход с приусадебного участка ничем не облагался. Видимо, как-то стеснялись признать, что в ХХ веке кто-то кормится с нескольких соток земли, пока космические корабли бороздят просторы Большого театра.

В 21-м веке никто уже ничего не бороздит, и стесняться нечего и некого.

Сборщики налогов пошли по бабкиным огородам

Я бы предложил даже собирать налог натурой. Выдернул морковку с огорода - другую отдай правительству. Накопал ведро картошки - отсыпь половину Медведеву. Вскопал за мзду малую соседский огород - заплати за "профессиональный доход".

В средневековой Японии, кстати, справить большую нужду на огороде соседа считалось добрым делом - удобрение, как-никак. Так вот, оправился на соседском огороде - пойди к Дому правительства, и отметься в скверике у входа...

***

Думаю, следующим делом надо обратить внимание на "профессиональный доход" в семейных отношениях. Сделала мужу приятное - сходи к Дому правительства... Вот только у Дмитрия Анатольевича может наступить переистощение сил. Все же много у нас замужних гражданок, профессионально относящихся к делу.

Может их в армию отправлять, для подъема боевого духа? Но тогда что с того правительству и лично Дмитрию Анатольевичу?

А.Б.