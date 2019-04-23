Медведев хочет обложить тех, кто кормится с приусадебного участка

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил до 1 июля разработать предложения о механизмах легализации деятельности личных подсобных хозяйств, в том числе по вовлечению их в сельскохозяйственную кооперацию или использованию налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Пилотная фискальная схема налога на профессиональный доход сейчас обрабатывается в четырех субъектах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.
Плательщиками выступают граждане, получающие доход от продажи товаров или оказания услуг и не нанимающие при этом работников. Для доходов, полученных от клиентов — юридических лиц, ставка равняется 6%, от физических — 4%.
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Никогда еще, даже в самые суровые к частникам годы доход с приусадебного участка ничем не облагался. Видимо, как-то стеснялись признать, что в ХХ веке кто-то кормится с нескольких соток земли, пока космические корабли бороздят просторы Большого театра.
В 21-м веке никто уже ничего не бороздит, и стесняться нечего и некого.
Сборщики налогов пошли по бабкиным огородам
Я бы предложил даже собирать налог натурой. Выдернул морковку с огорода - другую отдай правительству. Накопал ведро картошки - отсыпь половину Медведеву. Вскопал за мзду малую соседский огород - заплати за "профессиональный доход".
В средневековой Японии, кстати, справить большую нужду на огороде соседа считалось добрым делом - удобрение, как-никак. Так вот, оправился на соседском огороде - пойди к Дому правительства, и отметься в скверике у входа...
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Думаю, следующим делом надо обратить внимание на "профессиональный доход" в семейных отношениях. Сделала мужу приятное - сходи к Дому правительства... Вот только у Дмитрия Анатольевича может наступить переистощение сил. Все же много у нас замужних гражданок, профессионально относящихся к делу.
Может их в армию отправлять, для подъема боевого духа? Но тогда что с того правительству и лично Дмитрию Анатольевичу?
А.Б.
!!!OJTOJABOGVASHTOT!!!&&& написал 23.04.2019 01:26
" апофеоз идиотизма.
Дохту Пилюлькинд написал 23.04.2019 00:51
оккупационная администрация стала крайне токсичной
и нуждается в экстренной изоляции для немедленной утилизации. "
- Гы-гы! Таки бы-дло, которое в гав-ностройку пропило, прос-рало, предало и СССР и Коммунизм, подсаживало на танк Алкаша Мордатого и живет по заветам патологического солжа и Бабы Леры - то таки ни на что лучшее не заработало - то таки да... "Дикобразу - дикобраово!" То таки да...
Дохту Пилюлькинд написал 23.04.2019 00:51
и нуждается в экстренной изоляции для немедленной утилизации.