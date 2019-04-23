Анатолий Баранов: не думаю, что Зеленский снесет систему, он лишь в очередной раз разочарует

Дал комментарий "Свободной прессе",

Лидирующий во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский, комментируя результаты exit poll, посоветовал всем постосоветским странам обратить внимание на пример Украины.

«Пока я еще не президент, могу сказать как гражданин Украины всем странам бывшего Советского Союза: «Посмотрите на нас. Все возможно», — цитирует строки из обращения кандидата РИА Новости.

Интересно, что именно мог иметь в виду Зеленский?

— Ну, как можно понять обращение Зеленского, urbi et orbi, как говорили римляне — дословно городу и окрестностям… Москва же Третий Рим, не так ли? — считает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов.

— Можно ли считать победу Зеленского чем-то новым для постсоветского пространства?

— Наверно, нет — вот только что армяне избрали вообще бывшего политзаключенного. А белорусы однажды избрали председателя колхоза. И в Таджикистане до сих пор председатель колхоза у власти. Ну насчет работников сцены — тут да, нечто новое.

— Где еще могло бы произойти нечто подобное?

— Там, где есть дикая усталость общества от любых проявлений существующей политики и есть запрос на смену системы целиком. Правда, не думаю, что Зеленский снесет систему, он лишь в очередной раз разочарует. Он не Голобородько, он человек со связями.

— Это может быть Россия? Может у нас появиться такой кандидат, без опыта, команды и программы, но за которого все равно все проголосуют?

— У нас уже такие были. Путин, например, программу которого, по-моему, до сих пор никто не видел. Опыта тогда у него не было. Его никто не знал толком. Но все так устали от Ельцина, что за Путина работали слова: «Новый. Молодой. Непьющий». Спустя 19 лет, наверно, можно говорить и о результатах?

— Перейдем все-таки в Россию сегодняшнюю. Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском. На чем основана эта уверенность?

— У Медведева есть айфон, может, оттуда эта уверенность? У меня айфона нет, и у меня такой уверенности тоже нет. Впрочем, отношения с Украиной находятся на такой низкой отметке, что улучшение — это даже просто звонок президенту по прямой линии без оговорки «я тебя, конечно, ненавижу»…

Победа Зеленского — это просто итог выборов. Это лишь заявка на победу. Очень много будет зависеть от нового президента и его команды, но далеко не все. У Украины есть своя роль, она ее играет, и эти роли расписаны далеко не в Киеве.