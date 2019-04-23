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Московский листок

Капиталист — это прямой наследник герцога-людоеда из самого мрачного средневековья

Опубликовано 23.04.2019 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм правительство
Капиталист &#8212; это прямой наследник герцога-людоеда из самого мрачного средневековья

Дал комментарий "Свободной прессе".

Четверть века, прошедшие с момента краха СССР, были использованы российской властью на демонтаж в России социального государства. После повышения пенсионного возраста говорить о масштабной системной поддержке россиян уже не приходится. А вот Запад, несмотря на некоторые пертурбации, по-прежнему держится за свои социальные достижения, считая чрезмерное неравенство очевидным злом. Об этом свидетельствует опубликованный доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по итогам 2018 года.

По информации ОЭСР, развитые страны тратят на социальную поддержку своих граждан в среднем по 8 тысяч (!) долларов на человека ежегодно. Источником средств, по мнению большинства, должны быть богатые. Так думают 60% американцев, французов и израильтян, и 80% греков и португальцев. При этом около 40% готовы выложить дополнительные личные средства в виде налогов, лишь бы они пошли на улучшение здравоохранения и пенсионного обеспечения. У нас в России, как известно, за все платят бедные, чтобы лучше жилось богатым. Пенсионная реформа тоже была задумана для этого.

Главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов поскольку мы разговаривали в день рождения Ленина не стал связывать себя условностями.

— Богатые, конечно, тоже плачут, но цена «слезинки ребенка» в бедной и богатой стране все же разная. В богатой ребенок не получил в подарок новый девайс на Рождество, а в бедной — лег спать голодным.

Не лишне напомнить, что вообще концепция «социального государства» — это был ответ капиталистического запада на социалистическое государство на востоке. В социалистическом государстве нет богатых и бедных, во всяком случае не должно быть. А в «социальном» — богатые должны делиться. Пока существовала глобальная конкуренция двух систем, капитализм в своих социальных проектах был вынужден догонять и даже обгонять соцстраны. Когда системы социализма не стало, концепция социального государства по большому счету стала не нужна.

— Жестко…

 — Конечно, вслух сказать этого нельзя, но мысль-то тревожит умы… Ведь бедность, точнее даже угроза бедности — это мощнейший стимул, чтобы заставить человека работать. Что такое прибавочная стоимость по Марксу в самых простых выражениях? Капиталист должен постоянно обкрадывать своих рабочих, иначе система перестанет функционировать. А тут его заставляют делиться награбленным! Нет, его даже не «жаба душит», а просто снижается эффективность ограбления, значит — падает прибыль, которая при капитализме и есть мерило всего.

В бывшем СССР это было продемонстрировано с полной наглядностью — сама приватизация общественной собственности стала возможна только после того, как некое меньшинство, будущие капиталисты, ограбили большинство — будущий пролетариат. Естественно, какие-то социальные расходы? Пенсии на уровне ужина в приличном ресторане, да и то их все время стараются урезать не так, то иначе.

В странах «настоящего» Запада еще не привыкли к тому, что капитализм по своей природе стремится к «дикости», и что-то еще пытаются скрестить ежа и ужа. А мы никакого капитализма, кроме дикого, и не знали. Нам — по полной программе! Причем бедность и богатство государства с уровнем социальной поддержки соотносятся не напрямую. У нас государство не просто богатое, а очень богатое. А жители — нищие!

— Властям бы поберечься от греха подальше, а оно со своей пенсионной реформой!

— Только не надо думать, что правительство это на самом деле беспокоит! Правительство понимает, что все идет именно так, как должно. Это правительство капиталистов в прямом и переносном смысле, и ничего делать для «рабов нового мира» оно по-настоящему не станет — это как в Риме, где раб был просто «говорящим орудием». А Москва — Третий Рим, как-никак, и очень этим гордится!

Капиталист — это прямой наследник герцога-людоеда из самого мрачного средневековья, только одет иначе, хотя феодалы тоже неплохо одевались. Иногда использовали в отделке нарядом и человеческую кожу.

Нынешние «хозяева жизни» кровь не пьют и людей не едят, моды такой пока не завелось. Но они «питаются» нашей жизнью, часы и дни которой мы вынуждены отдавать им в виде прибавочного времени. А что такое «социальное государство»? Это когда «хозяин», наделав котлет из родителей, предлагает их детям тоже скушать по котлетке.



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