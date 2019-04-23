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Московский листок

Счетная палата нашла бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей за 2018 год

Опубликовано 23.04.2019 в разделе комментариев 0

Счетная палата нашла бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей за 2018 год

Счетная палата в 2018 году выявила более 9200 нарушений на общую сумму 772,7 млрд рублей при проверке использовании бюджетных средств, говорится в отчете о работе ведомства за прошлый год.

В документе отмечается, что сумма нарушений в 2018 году сократилась более чем вдвое по сравнению с 2017 годом, но их количество выросло на 43%.

Согласно данным СП РФ, при формировании и исполнении бюджетов российские чиновники допустили нарушения на 268,2 млрд руб., а при осуществлении госзакупок – 294,6 млрд руб., при ведении бухгалтерского учета, составлении и предоставлении бухгалтерской отчетности – 95 млрд руб., в сфере управления госсобственностью и неэффективного использования ресурсов – 70,7 млрд руб. Объем иных нарушений составил 44,2 млрд руб.

Обнаруженные нарушения стали поводом для возбуждения 81 административного дела, в рамках которых привлечено 41 лицо и наложены штрафы на сумму 95 млн рублей. Также материалы Счётной палаты послужили основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности 76 должностных лиц и возбуждения 40 уголовных дел.

 



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