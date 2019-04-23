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Московский листок

В Счетной палате заявили о невыполнении майских указов Путина

Опубликовано 23.04.2019 в разделе комментариев 0

В Счетной палате заявили о невыполнении майских указов Путина

Ряд ключевых показателей в экономике, закрепленных в майских указах президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2012 года, не была достигнут, следует из отчета Счетной палаты по итогам работы в 2018 году.

В частности, объём инвестиций к ВВП по майскому указу должен был вырасти не менее чем до 25% ВВП к 2015 году и до 27% — к 2018-му. Однако, по данным Росстата, в прошлом году значение показателя составило всего 20,6%ВВП, а максимальное значение было достигнуто в 2017 году — 21,4% ВВП.

"Увеличение производительности труда к 2018 году планировалось в 1,5 раза относительно уровня 2011 года. Росстат отмечает с 2014 по 2017 год отсутствие устойчивого роста производительности труда. Хотя данных Росстата за 2018 год еще нет, можно утверждать, что целевое значение достигнуто не будет", - отмечают в ведомстве.

Не достигнут и показатель по увеличению доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП: к 2018 году она должна была вырасти в 1,3 раза относительно уровня 2011 года и достичь 25,61%, но, по данным Росстата, показатель за 2018 год составил только 21,3%.

Не был выполнен и указ о снижении процентных ставок по ипотеке: средний показатель должен был превышать инфляцию не более чем на 2,2%. Счетная плата указывает, что инфляция в стране за 2018 год составила 4,3%, а средняя ставка по ипотеке была выше 9,5% годовых.

 



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