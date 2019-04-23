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Московский листок

В России почти 60% автопарка составляют машины старше 10 лет

Опубликовано 23.04.2019 в разделе комментариев 0

В России почти 60% автопарка составляют машины старше 10 лет

По состоянию на начало 2019 года на территории РФ было зарегистрировано 25,4 млн автомобилей старше 10 лет. Это более половины (58 процентов) от всего легкового автопарка России, подсчитали в аналитическом агентстве "Автостат".

Основная масса старых машин традиционно приходится на автомобили отечественных марок. К примеру, 74% автомобилей LADA имеет возраст старше 10 лет, в то время как у легковых машин других отечественных брендов («УАЗ», «ГАЗ», «Москвич» и др.) этот показатель и вовсе достигает 89%.

Если рассматривать парк иномарок, то он более молодой. Так, лишь 47% легковых автомобилей зарубежных брендов, зарегистрированных в России, были выпущены до 2009 года.

 

 



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