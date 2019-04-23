Россияне стали больше экономить на покупках

На фоне падающих доходов значительная доля россиян стала совершать меньше покупок и реже посещать места общественного питания, сообщает Forbes со ссылкой на результаты исследования Deloitte.

Большая доля участников опроса стала реже покупать в магазинах самые разные группы товаров. Готовую еду в магазинах стали реже покупать 32% опрошенных (чаще — 15%), алкоголь (31% — сократили покупки и 15% — увеличили), одежду (37% против 15%), обувь (33% против 13%), электронику и бытовую технику (34% против 17%).

Кроме того, за последние 12 месяцев значительное число россиян стало реже ходить в кафе быстрого питания (36% опрошенных) и рестораны (40%). Для сравнения, чаще в кафе и рестораны стали ходить только 15% и 19% соответственно.

По словам авторов исследования, такие результаты объясняются жесткой экономией наших сограждан на фоне падающих доходов и растущих цен, а также ростом использования интернет-каналов для покупок.