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Московский листок

Россияне начали избавляться от дачных участков, боясь новых налогов

Опубликовано 23.04.2019 в разделе комментариев 0

Россияне начали избавляться от дачных участков, боясь новых налогов

Число россиян, желающих продать свою дачу в I квартале 2019 года выросло сразу на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом спрос на покупку за данный период увеличился лишь на 0,7%, подсчитали аналитики сервиса "Авито.Недвижимость".

"В I квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года предложение на рынке увеличилось на 21,9%, спрос при этом практически не изменился (+0,7%)", - говорится в исследовании.

На квартале "Мир квартир" количество предложений по продаже дач в первом квартале выросло на 8,7%, спрос же снизился на 6,3%.

Как отмечают аналитики, такая тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать. Дисбаланс в спросе и предложении авторы исследования объясняют новым налогом за загородную недвижимость, который придётся платить собственникам.

"До конца 2019 года россиянам предстоит привести в соответствие с вступившими в силу 1 января новыми правилами документацию по своим дачным участкам и постройкам на них. Дачная реформа может привести к росту налоговых платежей для собственников и стоимости домов, которые ранее считались дачами", - отмечают аналитики.

По словам руководителя направления первичной недвижимости сервиса Дмитрия Алексеева, многие владельцы дач предпочитают не регистрировать собственность по новым правилам, а просто продать недвижимость. К этому их может побуждать необходимость в дальнейшем платить налог на недвижимость.

"Дача всегда была для россиян вариантом дешевого отдыха. Однако в последние годы содержание дачи серьезно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, — констатирует Павел Луценко. — Сегодня все больше людей стремятся продать дачу, все меньше — купить", - отмечает гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

 



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