ИГ взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 320 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылой на новостное агентство террористов Amaq. Об этом же сообщает организация SITE Intelligence Team, которая отслеживает активность экстремистских сайтов в интернете.

Ранее министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардена выступая перед парламентом страны заявил, что произошедшие в воскресенье взрывы имеют отношение к нападениям на мечети в Новой Зеландии.

"Предварительное расследование показало, что произошедшее на Шри-Ланке в воскресенье стало ответом на атаку на мусульман в Крайстчерче", - цитирует министра The Guardian.

В минувшее воскресенье во время празднования католической Пасхи, в церквях и отелях на Шри-Ланке произошла серия из восьми взрывов. По последним данным, погибли 310 человек, 41 тело до сих пор не опознано. Число пострадавших составляет 480 человек. Объектами нападения террористов в пасхальное воскресенье стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.