Суд арестовал имущество сенатора Арашукова

Басманный суд Москвы арестовал счета и имущество, принадлежащие временно отстраненному сенатору от Карачаево-Черкесской республики Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, который ранее занимал пост советника гендиректора "Газпром межрегионгаза", сообщает пресс-служба суда.

Арест наложен на земельный участок, три жилых дома и жилое помещение Рауфа Арашукова, а также участок и три здания, принадлежащие Раулю Арашукову. Все эти объекты расположены в КЧР. Суд также арестовал и денежные средства, находящиеся на счетах Арашуковых, запретив распоряжаться ими в пределах суммы причиненного ущерба.

Напомним, 32-летний Рауф Арашуков был задержан 30 января во время заседания Совета Федерации. Его обвиняют сразу по трем статьям Уголовного кодекса: статье 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»), части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») и статье 309 УК РФ («Давление на свидетеля»). По версии следователей, сенатор причастен к убийству зампредседателя молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова в Карачаево-Черкесии и убийству советника главы республики Фраля Шебзухова.

Впоследствии был арестован отец парламентария Рауль Арашуков, которого обвиняют в хищениях газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд рублей. По делу также арестованы двоюродный брат сенатора и гендиректор «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков.