Еда в России дорожает в три раза быстрее, чем в Европе

В январе – марте 2019 года продукты питания в России выросли в цене на 3,1%, в то время как в среднем по ЕС продовольствие стало дороже на 1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата. Только в марте цены на продукты в РФ подскочили на 0,6%, тогда как в Европе снизились на 0,2%.

Сильнее всего за январь-март 2019 года в российских магазинах поднялись цены на овощи - 20,8% (в среднем по странам Европейского союза - 3,9%). Фрукты в РФ за I квартал 2019 года подорожали на 4,1% (в среднем по ЕС - на 0,8%), хлебобулочные изделия и крупы - на 2,9% (в ЕС - на 0,9%).

Рыба и морепродукты; сахар, джем, мед, шоколад и конфеты стали дороже в РФ за январь-март на 1,6% (в ЕС - на 0,5% и 1,2% соответственно), масла и жиры - на 1,1% (в среднем по ЕС цены на них не изменились), молочные изделия, сыры и яйца - на 0,8% (в ЕС - на 0,5%), мясо и мясопродукты - на 0,7% (в ЕС - на 0,3%).

Как сообщалось, продукты питания в РФ в 2018 году дорожали быстрее, чем в ЕС в 4,2 раза - 5,5% роста против 1,3%, в то время как в 2017 году рост цен на продовольствие в РФ составил лишь 0,7%, а в ЕС - 2,6%.