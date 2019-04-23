Росстат резко улучшил статистику доходов россиян после смены методики подсчета

Реальные доходы россиян с 2013 до 2018 года снизились только на 8,3%, а не на 10,9% как сообщалось ранее. К такому выводу пришла Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в пересмотренном варианте динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.

"В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015–2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю", - цитирует РБК пояснение Росстата.

В результате пересмотра методологии уровень совокупных денежных доходов населения в 2016 году оказался на 330 млрд руб. больше, чем при старой методике; в 2017 году — на 710 млрд руб. больше, в 2018 году — на 707 млрд руб. больше. Таким образом, в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. (на 1,05%) выше, чем при прежнем расчете.

Напомним, в марте Росстат представил новую методику оценки денежных доходов и расходов населения. Вместо только официальных зарплат в расчет была взята вся оплата труда в экономике, включая неформальный сектор. Новая методика существенно увеличила долю зарплат в структуре доходов (с 41 до 55%, по данным за 2017 год) и снизила долю ненаблюдаемых доходов с 26 до 11,5%. Одновременно Росстат перешел на ежеквартальную публикацию данных о денежных доходах вместо ежемесячной.

Кроме того, в оценку доходов населения были добавлены статьи «Доходы, полученные от сдачи в аренду жилья и иного имущества», «Авторские вознаграждения», «Вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа)».