Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Росстат резко улучшил статистику доходов россиян после смены методики подсчета

Опубликовано 23.04.2019 в разделе комментариев 0

Росстат резко улучшил статистику доходов россиян после смены методики подсчета

Реальные доходы россиян с 2013 до 2018 года снизились только на 8,3%, а не на 10,9% как сообщалось ранее. К такому выводу пришла Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в пересмотренном варианте динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.

"В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015–2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю", - цитирует РБК пояснение Росстата.

В результате пересмотра методологии уровень совокупных денежных доходов населения в 2016 году оказался на 330 млрд руб. больше, чем при старой методике; в 2017 году — на 710 млрд руб. больше, в 2018 году — на 707 млрд руб. больше. Таким образом, в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. (на 1,05%) выше, чем при прежнем расчете.

Напомним, в марте Росстат представил новую методику оценки денежных доходов и расходов населения. Вместо только официальных зарплат в расчет была взята вся оплата труда в экономике, включая неформальный сектор. Новая методика существенно увеличила долю зарплат в структуре доходов (с 41 до 55%, по данным за 2017 год) и снизила долю ненаблюдаемых доходов с 26 до 11,5%. Одновременно Росстат перешел на ежеквартальную публикацию данных о денежных доходах вместо ежемесячной.

Кроме того, в оценку доходов населения были добавлены статьи «Доходы, полученные от сдачи в аренду жилья и иного имущества», «Авторские вознаграждения», «Вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа)».

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы выбор был между Зеленским и Путиным, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
15 суток за баннер "От правды не убежишь!"
15 суток за баннер "От правды не убежишь!"
22.04.2019
Зеленскому не удастся закончить войну на Донбассе
Зеленскому не удастся закончить войну на Донбассе
23.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Росстат резко улучшил статистику доходов россиян после смены методики подсчета (0)
Еда в России дорожает в три раза быстрее, чем в Европе (1)
Суд арестовал имущество сенатора Арашукова (1)
ИГ взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке (0)
Россияне начали избавляться от дачных участков, боясь новых налогов (1)
Россияне стали больше экономить на покупках (1)
Иркутский пенсионер покончил с собой в туалете поликлиники, не дождавшись приема (1)
В России почти 60% автопарка составляют машины старше 10 лет (2)
В Счетной палате заявили о невыполнении майских указов Путина (6)
Счетная палата нашла бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей за 2018 год (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: "В России выросло число желающих продать собственную душу"
Дарья Митина Дарья Митина: Бальзам на моё израненное сердце
Дарья Митина Дарья Митина: Прыжки по граблям - наша национальная забава
Дарья Митина Дарья Митина: Сама на себя жалобу пиши
Максим Калашников Максим Калашников: НАВСТРЕЧУ 2 МАЯ: ТОЛЬКО ДЕЙСТВИЯ!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss