Бывшая жена отсудила у Грудинина две трети совместного имущества

Бывшая супруга экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества. Соответствующее решение во вторник вынес Видновский городской суд Московской области.

"Сегодня Видновский городской принял решение об удовлетворении исковых требований Ирины Игоревны Грудининой и присудил ей две трети доли в общем имуществе супругов", - цитирует Интерфакс адвоката Дмитрия Мальбина, представляющий интересы Ирины Грудининой.

По его словам, речь идет о банковских счетах, ценных бумагах, акциях - в том числе, акциях ЗАО "Совхоз имени Ленина", которым руководит Грудинин. Сумму и стоимость активов, которые по решению суда получит Грудинина, юрист не уточнил.

Напомним, в декларации, поданной Грудининым в ЦИК, его суммарный доход за последние шесть лет составил свыше 157,4 миллиона рублей. Он также владеет акциями ЗАО "Совхоз имени Ленина" и долей в ООО "ТТ Девелопмент".