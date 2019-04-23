Суд впервые вынес штраф за неуважение к власти

Чудовский районный суд Новгородской области впервые оштрафовал россиянина по новому закону о неуважении к власти, сообщает в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

По его словам, речь идет о 34-летнем жителе г. Малая Вишера, который разместил на своей странице в соцсети оскорбительную запись в адрес президента России Владимира Путина.

"Судом установлено, что 31 марта 2019 года К., находясь дома в городе Малая Вишера, разместил в сети Интернет в открытом доступе две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющую государственную власть в РФ. К. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении на сайте суда.

По данным "Медузы", оштрафованного зовут Юрий Картыжев.

Напомним, закон о наказании за оскорбление власти в интернете президент России Владимир Путин подписал 18 марта. Он предполагает штрафы от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит арестом на срок до 15 суток или штрафом от 100 до 200 тысяч.