Три четверти против закона "об оскорблении власти"

29 марта в России вступили в силу законы об оскорблении властей и распространении фейковых новостей. Максимальный штраф по закону о неуважении к власти составляет 300 тыс. руб.

Согласно опросу Левада-центра 64% россиян считают, что законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти. 23% уверены, что эти законы нужны для того, чтобы обеспечить достоверность новостей в СМИ и интернете.

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Это интересно, Конституция РФ в статье 3 гласит, что

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Мы видим из опроса Левада-центра, что народ с перевесом почти в 3 раза против закона об оскорблении власти. Да, опрос не референдум, но получив такие результаты, законодатель просто обязан был обратиться к народу непосредственно, то есть через референдум - чтобы не поступить случайно против воли народа!

Это совершенно логично, но никогда не случалось. У нас вообще референдумы, хотя и считаются высшим проявлением власти народа, почему-то не проводятся совсем, а тех, кто пытается провести - еще и сажают, как это было с ИГПР ЗОВ и нашим постоянным автором Юрием Мухиным.

Довольно странно, что власть, прекрасно представляя себе позицию большинства народа по тому или иному вопросу, принимает законодательные акты, нимало с этой волей не сообразуясь.

А потом мы удивляемся победе Зеленского на Украине и реакции российской аудитории на эту победу.

Если бы выбор был между Зеленским и Путиным, за кого бы вы проголосовали?: За Путина (27) За Зеленского (260)

А.Б.