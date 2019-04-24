Три четверти против закона "об оскорблении власти"

29 марта в России вступили в силу законы об оскорблении властей и распространении фейковых новостей. Максимальный штраф по закону о неуважении к власти составляет 300 тыс. руб.
Согласно опросу Левада-центра 64% россиян считают, что законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти. 23% уверены, что эти законы нужны для того, чтобы обеспечить достоверность новостей в СМИ и интернете.
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Это интересно, Конституция РФ в статье 3 гласит, что
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Мы видим из опроса Левада-центра, что народ с перевесом почти в 3 раза против закона об оскорблении власти. Да, опрос не референдум, но получив такие результаты, законодатель просто обязан был обратиться к народу непосредственно, то есть через референдум - чтобы не поступить случайно против воли народа!
Это совершенно логично, но никогда не случалось. У нас вообще референдумы, хотя и считаются высшим проявлением власти народа, почему-то не проводятся совсем, а тех, кто пытается провести - еще и сажают, как это было с ИГПР ЗОВ и нашим постоянным автором Юрием Мухиным.
Довольно странно, что власть, прекрасно представляя себе позицию большинства народа по тому или иному вопросу, принимает законодательные акты, нимало с этой волей не сообразуясь.
А потом мы удивляемся победе Зеленского на Украине и реакции российской аудитории на эту победу.
|Если бы выбор был между Зеленским и Путиным, за кого бы вы проголосовали?:
|За Путина (27)
|За Зеленского (260)
А.Б.
о неуважении к власти написал 24.04.2019 00:30
Законы о наказании за оскорбление общества, государства и госсимволов, а также за фейковые новости вступили в силу с 29 марта. Обе инициативы разработали глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин (все — от «Единой России»).
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Ну,клишасы и вяткенды съе бутся за бугор.
А у решал в черных саванах (мантиях) из райцентра есть бизнес-джеты?
ДБЛ,БЛ...