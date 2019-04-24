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Московский листок

Ростов передает центральную горбольницу в концессию

Опубликовано 24.04.2019 в разделе комментариев 0

ростов больница концессия
Ростов передает центральную горбольницу в концессию

Депутаты городской думы Ростова-на-Дону предварительно одобрили передачу Центральной городской больницы в концессию, сообщает горадминистрация Ростова.

Концессионером пожелала стать компания "РостовМедИнвест", подавшая соответствующее заявление в мэрию Ростова. Согласно договору, компания примет на себя обязательства построить на территории ЦГБ девятиэтажный хирургический корпус на 700 коек и 20 операционных. Располагаться корпус будет на площади в 60 тысяч квадратных метров. 

В случае полного одобрения концессии "РостовМедИнвест" должна будет в течение 29 лет полностью обслуживать все строения на территории ЦГБ в плане их технического ремонта. Также компания должна будет оказывать все медуслуги в рамках ОМС и будет иметь право на оказание платных услуг.

***

А это вообще законно?

Я понимаю - сдать в концессию месторождение где-то в Сибири, чтобы старатели вложились в добычу и добыли что-нибудь. Но уже даже дорогу в концессию, чтобы сделать платный участок, и то можно передать при наличии альтернативного бесплатного пути.

В Ростове есть альтернативная центральная городская больница?

У миллионного города нет средств на содержание центральной городской больницы? А у ООО с датой регистрации 19.02.2019 и уставным капиталом в 10 тысяч рублей - есть?

И надо понимать, что деньги, вложенные концессионерами, они намерены вернуть - через оказание платных услуг. Но ведь "бесплатное" лечение у нас на самом деле бывает совсем недешевое и так. А в условиях концессии для изрядной категории граждан станет и вовсе недоступным?

Или, повторюсь, в Ростове где-то есть альтернативная городская больница номер 1 имени Семашко?

Кстати, первый нарком здравоохранения Семашко как раз и является разработчиком системы советского здравоохранения, для граждан полностью бесплатной. Считавшейся одно время лучшей в мире - теперь с ней можно познакомиться только в Великобритании, которая переняла ее в послевоенный период, и теперь лучшей в мире системой здравоохранения считается британская...

А у нас как в какой-то африканской глубинке - передают больницы в концессию.

Может, вместе с больными и передавать концессионерам? А что? Нобелевский лауреат Альберт Швейцер, основав в свое время больницу в экваториальной Африке, был принципиально против бесплатного здравоохранения. За лечение с бедных негров брал по принципиальным соображениям хоть связку бананов. А нет ничего - заставлял подмести больничный двор или что-то еще сделать...

В Ростове никаких проблем с этим - можно направлять больных в Гуково, на шахту. Или на поля. В конце концов, дорожные рабочие требуются.

А совсем негодных можно на мыло...

Отменная перспектива!

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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