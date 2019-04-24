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Московский листок

В России число штрафов для бизнеса выросло вдвое

Опубликовано 24.04.2019 в разделе комментариев 1

В России число штрафов для бизнеса выросло вдвое

В результате реформы контрольно-надзорной деятельности число проверок российского бизнеса снизилось, а количество штрафов выросло в два раза. К такому выводу пришли эксперты в ходе XIII Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, сообщает "Ведомости".

По словам советника уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Леонида Анучина, с 2010 г. число плановых проверок бизнеса снизилось в 4 раза (с 1,35 млн до 302 000 в 2018 г.), внеплановых — в 2 раза (с 1,1 млн до 676 000). При этом за различные провинности в прошлом году оштрафовали 984 000 юридических лиц (каждое четвертое из числа действующих и каждое второе из числа отчитавшихся о ненулевом балансе) на 179 млрд руб. Это в 2 раза больше, чем в 2015 г., когда к ответственности было привлечено около 400 000 организаций.

При этом эксперты отметили, что большинство ведомств не раскрывают информацию о числе рейдов, административных расследований и других механизмов, позволяющих привлекать предпринимателей к ответственности без проведения проверок.

Но сравнение данных Минэкономразвития, судебной статистики и Росстата позволяет говорить о том, что в практике Роспотребнадзора до 25% административных производств возбуждалось не по итогам проверок, у Росприроднадзора и Росалкогольрегулирования этот показатель — более 60%, у ФАС России — до 70%. Полностью искоренена такая практика только в МЧС.

Также эксперты отмечают, что после внедрения риск-ориентированного подхода при организации проверок число их для малого и среднего бизнеса не уменьшилось, а наоборот, выросло.

Риск-ориентированный подход предполагает, что проверять нужно только те предприятия, где велик риск возникновения вреда. Однако Роспотребнадзор, пользуясь тем, что на такие проверки не распространяются «надзорные каникулы» переключился со школ и детских садов на кафе и рестораны, а в каких-то регионах проверяющие уже пошли закрывать ларьки с шаурмой, рассказал Анучин.

Для снижения административного давления у контролеров в 2016 г. появилась возможность выносить в качестве первого наказания по итогам проверки предупреждения вместо штрафа. Однако на практике такой механизм практически не применяется. У МВД, например, этот показатель составляет от 0 до 9%.

По словам начальника управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генпрокуратуры Алексея Пухова, его ведомство сейчас согласовывает лишь около 3% проверок. Больше других этому сопротивляется Роспотребнадзор, утверждая, что должен проверки не согласовывать, а лишь уведомлять. Пухов также отметил, что от контролеров оказалось невозможно добиться систематизации действующих требований. "За эту работу отвечает Минэкономразвития, но там не справляются — приходится обращаться в правительство", - посетовал он.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Бизнес должен повышать надои
С,П,Вдиван написал 24.04.2019 11:12
иначе зачем ему позволять пастись на наших просторах ?
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