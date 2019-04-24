Путин ужесточил наказание за побег с места ДТП

Президент Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание для виновников пьяных ДТП, сбежавших с места аварии. Закон опубликован и вступил в силу.

Изменения вносятся в части вторую, четвертую и шестую статьи 264 Уголовного кодекса ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Согласно документу, водителю, совершившему ДТП в состоянии опьянения и покинувшему место аварии, грозит наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет либо лишение свободы на четыре года. Водителю, совершившему ДТП в состоянии опьянения и оставившему место аварии с одним погибшим, грозит от двух до семи лет тюрьмы. Если в аварии погибло более одного человека, то возможный срок заключения составляет от четырех до девяти лет. Поправки также вводят запрет на право занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее скрывшимся с места ДТП грозило лишение права управления автомобилем на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток (часть 2 статьи 12.27 КоАП).