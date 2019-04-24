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Московский листок

Шойгу рассказал о российских ракетах, способных преодолеть американскую систему ПРО

Опубликовано 24.04.2019 в разделе комментариев 1

Шойгу рассказал о российских ракетах, способных преодолеть американскую систему ПРО

У России есть оружие, способное преодолеть систему противоракетной обороны США, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на московской конференции по международной безопасности.

"Противоракетная оборона никогда не сможет обеспечить стопроцентную защиту объектов. Средства преодоления ПРО могут быть разработаны и приняты на вооружение в короткие сроки. Российская Федерация эту задачу решила", - цитирует Шойгу Интерфакс.

По его словам, после выхода Вашингтона из договора по ПРО стало очевидно, что развитие этих вооружений имеет четкую антироссийскую и антикитайскую направленность.

"Наши партнёры в ходе многочисленных переговоров этот тезис категорически отрицали. Однако в концептуальных документах Соединённые Штаты официально закрепили антироссийскую направленность работ в сфере ПРО. Это в очередной раз подтвердило правильность наших оценок данной системы", - заявил министр.

При этом он отметил, что США развёртывают объекты противоракетной обороны за пределами своей территории, перекладывая на союзников часть задач по защите континентальной части США от удара баллистических ракет. "По сути, их союзники становятся заложниками авантюрных решений Вашингтона в сфере безопасности", - сообщил Шойгу.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Грамши написал 24.04.2019 12:05
Патриотика в исполнении ручных мартышек Хозяев денег-это просто сюр.
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