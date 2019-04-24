ЦИК пообещал ликвидировать треть партий до конца года

Около трети российских политических партий из ныне существующих может быть ликвидирована к концу текущего года за несоответствие требованиям законодательства, заявила в среду журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Мы наблюдаем устойчивую тенденцию к снижению их [партий] числа, партии-однодневки постепенно испускают дух", - цитирует Памфилову ТАСС.

По ее словам, из 61 партии, существующей на данный момент, 32 были созданы семь лет назад, а значит в этом году им предстоит пройти проверку на соответствие требованиям законодательства. "По нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает состоятельность, примерно треть может быть ликвидирована уже к концу этого года", - заявила Памфилова.

"30 партий представили нулевые сводные финотчеты за 2018 год, половина из 61 [зарегистрированной на данный момент]", - также проинформировала она.