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Московский листок

ЦИК пообещал ликвидировать треть партий до конца года

Опубликовано 24.04.2019 в разделе комментариев 3

ЦИК пообещал ликвидировать треть партий до конца года

Около трети российских политических партий из ныне существующих может быть ликвидирована к концу текущего года за несоответствие требованиям законодательства, заявила в среду журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Мы наблюдаем устойчивую тенденцию к снижению их [партий] числа, партии-однодневки постепенно испускают дух", - цитирует Памфилову ТАСС.

По ее словам, из 61 партии, существующей на данный момент, 32 были созданы семь лет назад, а значит в этом году им предстоит пройти проверку на соответствие требованиям законодательства. "По нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает состоятельность, примерно треть может быть ликвидирована уже к концу этого года", - заявила Памфилова.

"30 партий представили нулевые сводные финотчеты за 2018 год, половина из 61 [зарегистрированной на данный момент]", - также проинформировала она.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Ага
каллиграф написал 24.04.2019 12:54
Голубчик! Вы некорректно сравниваете буржуев с большевиками.Последние как раз-то и стремились уничтожить власть капитала в лице буржуев. Ну, в смысле: " ...ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит - буржуй...".
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Ага
какой та вася написал 24.04.2019 12:44
Все, что не приносит прибыль пацанам из питерской подворотни, подлежит ликвидации? Такими делами даже большевики не занимались после прихода к власти. Буржуи хуже большевиков?
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ЦИК пообещал ликвидировать треть партий до конца года
а нужны ли они написал 24.04.2019 12:30
ЦИК пообещал ликвидировать треть партий до конца года
а нужны ли они все?
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