Российским нефтяникам выплатят 400-450 млрд рублей за сдерживание цен на топливо

Российские нефтяные компании получат 2019 году из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) 400-450 млрд рублей компенсации за сдерживание цен на топливо, сообщает RNS со ссылкой на сообщение Минфина.

«В 2019 году по таким параметрам компенсация нефтяным компаниям из ФНБ составит 400-450 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что параметры корректировки «демпфирующего механизма» и источники компенсации выпадающих за счёт этого доходов бюджета, определённые в протоколе совещания о рынке нефти и нефтепродуктов, актуальны только на 2019 год.

"Применение таких параметров демпфера как в 2019 году в 2020 году при высоких ценах на нефть приведет к выплатам компенсации нефтяным компаниям из ФНБ в размере 1,7 трлн рублей. Поэтому договоренности по демпферу на 2020 год пока не достигнуты", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство РФ и нефтяные компании договорились о параметрах продления сделки о стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. При этом было согласовано решение о корректировке демпфирующего механизма, введённого в рамках завершения налогового манёвра в нефтяной отрасли.