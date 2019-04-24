Коллекторы получили свыше 800 млрд рублей долгов россиян в 2018 году

Общий объем задолженности населения РФ перед банками, который коллекторы получили для взыскания в прошлом году составил почти 800 млрд рублей. Такие данные были озвучены в ходе форума Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), сообщает RNS.

"По итогам 2018 г. объем просроченной задолженности, размещенный банками для взыскания в рамках первого размещения, составил 505 млрд. руб. Общее количество кейсов переданных коллекторским агентствам впервые составило 6,4 млн единиц", - говорится в материале.

Отмечается, что число переданных по агентской схеме кейсов в 2018 г. увеличилось на 1,1 млн единиц по сравнению с 2017 г., когда в работу коллекторам было передано 5,3 млн кейсов. Кроме того, вырос средний размер задолженности в рамках первого размещения. Он составил 79,4 тыс. руб. в 2018 г., в предыдущем году средний размер задолженности составлял 73,6 тыс. руб.