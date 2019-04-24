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Московский листок

Почти половина россиян не одобряет горбачевскую перестройку

Опубликовано 24.04.2019 в разделе комментариев 3

Почти половина россиян не одобряет горбачевскую перестройку

Почти половина россиян (48%) считают, что без "перестройки" Михаила Горбачева жизнь в стране было бы лучше, свидетельствуют итоги исследования, проведенного Левада-центром.

В ходе опроса 24% респондентов заявили, что в стране точно "было бы лучше" если бы все оставалось так, как было до начала "перестройки". Еще 24% россиян "скорее согласны" с этим утверждением.

Кроме того, подавляюще большинство россиян (70%) уверены, что не будь "перестройки" жизнь в стране "пусть медленно, но становилась бы лучше", "удалось бы избежать тяжелых конфликтов и потрясений", "сохранить единую великую страну".

Еще 17% считают, что без перестройки "ничего особенно не произошло бы" и сохранились бы те же порядки, которые существовали при Брежневе.

Больше всего сожалеют о "перестройке" россияне старше 55 лет. В их возрастной группе таких 31%. Среди наших сограждан старше 25 лет таких насчитывается 18%. Еще 23% затруднились с ответом.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Вся власть Советам!!!
Грамши написал 24.04.2019 14:22
"Великая страна",в которой используется наемный труд нужна только "креативному" меньшинству,которые опираясь на миллионы убийц в погонах и совершили Государственный переворот.Нормальным людям нужны тотальная децентрализация власти и свободный и независимый референдум.Одним из таких нормальных и был основатель СССР Ульянов-Ленин,который ратовал за упразднение машины для насилия под названием "Государство".
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(без названия)
этнограф написал 24.04.2019 14:16
Поздно пить "Боржоми", когда легкие отвалились...Русский мужик всегда крепок задним умом. Ну, а ежели - приперло - тут уж спуску никому не даст. Буржуины, готовьтесь к черному переделу. "Земля и воля" потихоньку входит в сознание дарагих расеян.
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удивлен что не 97%
kerg написал 24.04.2019 13:55
то есть как раз минус те 3% которым принадлежит 98% всех материальных богатств страны
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