Почти половина россиян не одобряет горбачевскую перестройку

Почти половина россиян (48%) считают, что без "перестройки" Михаила Горбачева жизнь в стране было бы лучше, свидетельствуют итоги исследования, проведенного Левада-центром.

В ходе опроса 24% респондентов заявили, что в стране точно "было бы лучше" если бы все оставалось так, как было до начала "перестройки". Еще 24% россиян "скорее согласны" с этим утверждением.

Кроме того, подавляюще большинство россиян (70%) уверены, что не будь "перестройки" жизнь в стране "пусть медленно, но становилась бы лучше", "удалось бы избежать тяжелых конфликтов и потрясений", "сохранить единую великую страну".

Еще 17% считают, что без перестройки "ничего особенно не произошло бы" и сохранились бы те же порядки, которые существовали при Брежневе.

Больше всего сожалеют о "перестройке" россияне старше 55 лет. В их возрастной группе таких 31%. Среди наших сограждан старше 25 лет таких насчитывается 18%. Еще 23% затруднились с ответом.