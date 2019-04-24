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Московский листок

В Минздраве заявили об историческом рекорде продолжительности жизни россиян

Опубликовано 24.04.2019 в разделе комментариев 3

В Минздраве заявили об историческом рекорде продолжительности жизни россиян

Средняя продолжительность жизни россиян по итогам 2018 года увеличилась на 0,3 года у мужчин и на 0,2 года у женщин составив рекордные 72,9 года, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на итоговой коллегии ведомства.

По ее словам, младенческая и материнская смертность в стране также достигли исторических минимумов, снизившись по итогам 2018 года на 8,9% и 8,2% соответственно. "При этом в 44 регионах страны младенческая смертность по результатам 2018 года стала ниже среднероссийского показателя – 5,1 на тысячу родившихся живыми, а в 32 регионах не зарегистрировано ни одного случая материнской смерти", - заявила Скворцова. Она также отметила сократившуюся до 10 лет разницу между продолжительностью жизни мужчин и женщин.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Ну написал 24.04.2019 15:31
Продолжительсть жизни Сечина, Миллера и др несомненно увеличивается, после мухлежа со статистикой, р.ф по уповню медицины не рядом с угандой на 92 месте, а явно в первой десятке, таким образом пен.возраст надо 120 лет увеличить. Медицина уничтожина, села вымирают, людей увольняют, предприятия закрывают, а оказывется в колонни ысе пучком
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Re:
какой та вася написал 24.04.2019 15:01
Они вам уже ответили. Они население за людей не считают. Считали только тех, кто состоит в другой пенсионной системе, в которую входят чиновники.
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(без названия)
Грамши написал 24.04.2019 14:46
Интересный феномен.Я не психоаналитик но возникает вполне корректный вопрос" Министры правительства Медведева вообще адекватны или психбольницу захватили сами пациенты?".Каким образом при постоянном возрастании убыли населения в Путинской России может возрасти продолжительность жизни?
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