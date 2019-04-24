В Минздраве заявили об историческом рекорде продолжительности жизни россиян

Средняя продолжительность жизни россиян по итогам 2018 года увеличилась на 0,3 года у мужчин и на 0,2 года у женщин составив рекордные 72,9 года, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на итоговой коллегии ведомства.

По ее словам, младенческая и материнская смертность в стране также достигли исторических минимумов, снизившись по итогам 2018 года на 8,9% и 8,2% соответственно. "При этом в 44 регионах страны младенческая смертность по результатам 2018 года стала ниже среднероссийского показателя – 5,1 на тысячу родившихся живыми, а в 32 регионах не зарегистрировано ни одного случая материнской смерти", - заявила Скворцова. Она также отметила сократившуюся до 10 лет разницу между продолжительностью жизни мужчин и женщин.