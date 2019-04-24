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Московский листок

ФБК нашел у Силуанова и Цаликова элитные дачи на Рублевке за миллиард рублей

Опубликовано 24.04.2019 в разделе комментариев 0

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в своем новом расследовании рассказал о недвижимости в поселке Раздоры на Рублево-Успенском шоссе, которая якобы принадлежит министру финансов РФ Антону Силуанову и заместителю министра обороны РФ Руслану Цаликову.

Как утверждают в ФБК, участки чиновников расположены по соседству. Согласно данным из выписки реестра, Силуанову принадлежит участок земли площадью один гектар. В настоящее время на нем идет строительство трехэтажного дома, площадь которого по оценке ФБК составляет 1500 кв. метров. Также министр арендует участок леса, расположенный за дачей. Стоимость всей недвижимости чиновника борцы с коррупцией оценили в 1,2 млрд рублей.

Соседний участок площадью 10 140 кв. метров согласно выписке из Росреестра принадлежит "физическому лицу". Помимо "гигантского" дома площадью около 2000 кв. метров, на территории находятся гостевое помещение или баня. Также известно, что владелец взял в аренду на 49 лет 22 тысячи кв. метра леса за участком. В ФБК утверждают, что дача "физического лица" в действительности является собственностью министра обороны, куратора движения "Юнармия" Руслана Цаликова. В декларации генерала указаны оба этих участка. Рублевскую недвижимость Цаликова в ФБК оценили в 950 млн. рублей.

Борцы с коррупцией утверждают, что высокопоставленные чиновники не могли заработать деньги, которые потрачены на покупку земли и строительство домов. По данным ФБК, за последние семь лет Силуанов задекларировал 290 млн рублей, а Цаликов 74 млн. рублей.

"Откуда взял деньги на стройку Силуанов? Да вот врачи проводят забастовку, потому что им платят по 14 тысяч рублей в месяц. А на них полицию насылают, чтобы молчали. Ведь деньги врачей прошли на дачи силуановым. А вот моряки черноморского флота судились, чтобы им выплатили командировочные за спецоперации в Сирии. А суд им сказал: «Нет, вы хоть и были в Сирии, но платить вам обещанное мы не будем». И кинули их. А деньги этих моряков забрали цаликовы. И своими дачами застроили всю Рублёвку", - задаются вопросом борцы с коррупцией.

 



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