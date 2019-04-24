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Московский листок

Путин упростил получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР

Опубликовано 24.04.2019 в разделе комментариев 1

Путин упростил получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР

Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что такое решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права".

Согласно указу, заявление о получении российского гражданства, поданное жителями непризнанных республик, должно рассматриваться в течение трех месяцев с момента подачи. Для граждан других стран срок составляет от трех до шести месяцев и может продлеваться.

МИД и МВД РФ, а также ФСБ, Росгвардии и региональным властям поручено принять меры, направленные на реализацию указа, вступившего в силу со дня опубликования.

В штабе Владимира Зеленского, который победил на выборах президента Украины, уже отреагировали на подписанный Путиным документ.

"Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашей стране территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта. Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России как государства-агрессора, который ведет против Украины войну… Несмотря на это, Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях ", - говорится в сообщении "Команды Зеленского" в Facebook.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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ожидаемо
корнхолио написал 24.04.2019 18:58
надо ж как-то кремлю подразжечь угасающее пламя. а то не о чем будет трындеть по зомбоящику отвлекая народ от того дерьма в которое он погружается
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