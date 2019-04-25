Встречи с префектами административных округов Москвы отменены до сентября. Очевидно - чтобы перед выборами в Мосгордуму не давать людям площадки для высказывания недовольства и координации.

Как же Собянин нас боится!

Помните, что уже несколько лет каждую четвертую среду месяца проводятся встречи с префектами административных округов Москвы? И сегодня как раз четвертая среда месяца?

Обычно информацию о встречах с префектами вывешивают сильно заранее, недели за две, и на сайтах префектур, и на сайте департамента территориальных органов (mos.ru/dtoiv). А сейчас - ничего нет. Нигде.

Я звоню в справочную мэрии (495-777-77-77) и спрашиваю, будут ли сегодня встречи с префектами. Мне говорят, что это нужно выяснять про встречу с каждым конкретным префектом в конкретных префектурах.

В префектуре ЮВАО сказали, что встреча отменена.

В префектуре ЦАО и ЗАО сказали, что встречи не будет.

В префектуре ВАО сказали, что встречи с префектом отменены до сентября.

Собянин панически боится малейшей самоорганизации граждан перед выборами. Он очень серьезно воспринимает всех мало-мальских известных оппозиционных кандидатов.

Потому что накал народного недовольства такой, что никакой админресурс не поможет.