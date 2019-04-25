Чем Зеленский опасен для Путина?

В студии Максима Калашникова – кандидат в депутаты Мосгордумы, лидер «Гражданской солидарности» Георгий Федоров. Зеленский – совсем не Галустян. Но в чем его страшная и реальная угроза для Кремля?
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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**** написал 25.04.2019 00:24
Объявить России войну, но - не воевать.
Воевать и не понадобится.
Сам факт, что России кто-то войну объявил, порушит экономику к ебеням...