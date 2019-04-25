Из-за тупости генералов ядерная война становится перспективой ближайшего будущего

США разработали концепцию «достартового перехвата» и собираются уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты других стран, пока они находятся в пусковых установках, как передаёт ТАСС, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир.

По его словам, Вашингтон планирует создать космический эшелон с ударными средствами ПРО для поражения баллистических ракет на ранних стадиях их полёта, возродив концепцию «звёздных войн».

«Анализ вероятных действий США показывает, что американцы намерены добиться стратегического превосходства за счёт реализации так называемого достартового перехвата, когда подавляющее количество баллистических ракет должно быть уничтожено еще в пусковых установках», — рассказал он.

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Иногда военные, как наши, так и не наши, говорят настолько заковыристо, что понять их положительно невозможно.

"Достартовое" уничтожение баллистических ракет противника называется превентивным ядерным ударом. В этом нет ничего нового, кроме того, что об этом заговорили как о вполне возможном и приемлемом сценарии.

Вся система раннего предупреждения о ракетном нападении строится на том, что когда включается маршевый двигатель баллистической ракеты, это невозможно ни с чем перепутать и это прекрасно видно из космоса, поскольку вспышка от включения двигателя чрезвычайно яркая.

После этого верховное командование получает сигнал о начале ракетно-ядерного нападения, и начинается собственно ядерная война - сторона, подвергшаяся нападению, запускает свои ракеты, пока ракеты противника еще не достигли своих целей. В результате идет обмен ядерными ударами - о перехвате всерьез разговора не идет, поскольку перехвачены могут быть только несколько процентов ракет, и то на ранних этапах.

Дело в том, что баллистическая ракета может быть реально перехвачена только сразу после старта, когда она медленно выходит из шахты и набирает скорость на небольшой высоте. Потом это уже иголка в стоге сена.

Но задача эта практически нерешаемая, поскольку ко "времени Ч" нужно иметь готовые к пуску противоракеты в непосредственной близости от позиционного района РВСН противника.

Если стратегический бомбардировщик или атомную подводную лодку можно уничтожить до того, как окончательно запущены ракеты, то находящиеся в глубине территории РВСН для противоракет практически недостижимы. Если лишь один способ уничтожить ракеты шахтного базирования - нанести ядерный удар непосредственно по шахте, когда она открыта и ракета выходит из жерла. То есть в момент старта.

Но "достартовое" уничтожение ракет противника - это и есть начало ядерной войны, поскольку нужно нанести массированный ядерных удар по всем установкам РВСН. И тогда уже противник засечет пуски, и нанесет ответный удар до того момента, когда его ракеты будут уничтожены на старте.

Так что, генералы предлагают начать ядерную войну, что ли?

Есть еще один способ выиграть ядерную войну - это разместить на орбите "боевые звезды", то есть спутники с ядерными ракетами на борту. Причем не очень большими, поскольку лететь им до цели сверху вниз чуть больше сотни километров. Но опять же - тут нет никаких противоракет, размещаются ракеты с яденными боеголовками, которые используются и как средства обороны, и как средства нападения. Одни и те же ракеты с одними и теми же полетными заданиями. Разница только в том, до пуска ракет противника или после него наносится удар.

То, что генералы называют "достартовым перехватом", таким образом, является ничем иным, как превентивным ядерным ударом.

Удар с орбиты является на 100 процентов неотразимым. Ракета летит так быстро, что для ответа вы уже не можете подготовиться. Именно поэтому и были запрещены орбитальные объекты с атомным оружием на борту - из-за принципиальной неотразимости. То есть никакой концепции ядерного сдерживания при орбитальном размещении ядерного оружия быть не может.

Что, США или РФ собираются выйти из договоров о неразмещении ядерного оружия в космосе?

Тогда перспектива ядерной войны становится практически стопроцентной, и в самом коротком времени.

Анатолий Баранов